عاجل.. أول تعليق من زيلينسكى على تصفية روسيا المقاتلين الأوكران بماريوبول

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفدت قناة "إكسترا نيوز"، قال الرئيس الأوكرانى، إن روسيا رفضت تنفيذ اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول.
وأوضح زيلينسكى أن "الدعم العسكرى المقدم لبلادنا من الاتحاد الأوروبى وأمريكا له فعالية واضحة".
وأشار الرئيس الأوكرانى، إلى أن اتفاق السلام مع روسيا قد يتألف من وثيقتين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، أنها "طهرت" منطقة ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية.
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