إجلاء 500 نمساوى من أوكرانيا وبعض المعاقين ومرضى السرطان

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت إنه قبل وقت قصير من اندلاع الحرب "العدوانية" الروسية فى أوكرانيا تم إرسال فريق خبراء نمساوى لدعم الأزمات إلى البلاد حيث يتكون هذا الفريق من موظفين ذوى خبرة من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع.

وأشار البيان إلى أن الفريق ساعد السفارة النمساوية فى كييف فى إجلاء النمساويين، الذين ما زالوا فى البلاد بأفضل طريقة ممكنة، حيث يقدم المساعدة فى الحصول على الوثائق المطلوبة للمغادرة وتنسيق طرق الإخلاء الآمنة.

ولفت البيان إلى أن الخبراء يشاركون فى إجلاء الأوكرانيين المعرضين للخطر بشكل خاص؛ بما فى ذلك مرضى السرطان والأيتام، وبعضهم يعانون من إعاقات شديدة.