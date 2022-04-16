تونس تدين الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج -فى بيان اليوم السبت- أن هذه الاعتداءات السافرة تعكس مجددا إمعان القوة القائمة بالاحتلال فى عنصريتها وسياساتها التمييزية، وضربها عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية.
ودعت تونس -مجددا- المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطينى من منطلق التعامل مع جميع القضايا ذات الصلة بالاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير.
ونوهت الخارجية التونسية إلى ضرورة توفير الحماية الدّولية اللازمة للشعب الفلسطينى والتصدى لجرائم المحتل التى تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى ولجميع قرارات الشرعية الدولية، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.
وشددت تونس على التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطينى غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطينى الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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