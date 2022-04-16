مقتل وإصابة 8 أشخاص فى انفجار على متن ناقلة نفط فى هونج كونج

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة (إيه.بى.سى.) الأمريكية عن مركز تنسيق الإنقاذ البحرى فى هونج كونج قوله ان الناقلة كانت على بعد 300 كيلومتر (186 ميلا) شرق هونج كونج عندما اشتعلت فيها النيران بسبب وقوع انفجار، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق.
وأضافت القناة أنه تم إرسال طائرة ثابتة الجناحين ومروحيتين على متنها أطباء إلى السفينة من أجل نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرة إلى أنه من بين الضحايا أفراد طاقم من إندونيسيا وميانمار.
وأشارت القناة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الانفجار، موضحة أنه وفقا لتطبيقات تتبع السفن، فإن ناقلة النفط والكيماويات كانت فى طريقها إلى تايوان.
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