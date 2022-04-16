بلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه 3-2 على غريمه مانشستر سيتي في نصف النهائي، على ملعب ويمبلي، السبت.
وتقدم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بالهدف الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 17 و45.
وبعد الاستراحة بأقل من دقيقتين، قلص جاك غريليش الفارق لسيتي، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 90.
وضغط سيتي بكل قوة في الوقت بدل الضائع، وكاد فرناندينيو أن يدرك التعادل لكنه سدد أعلى المرمى.
وسيلعب ليفربول في النهائي أمام تشلسي أو كريستال بالاس، اللذين يلتقيان الأحد في مباراة نصف النهائي الثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يطيح مان سيتي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.