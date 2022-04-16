ليفربول يطيح مان سيتي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بلغ ليفربول نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه 3-2 على غريمه مانشستر سيتي في نصف النهائي، على ملعب ويمبلي، السبت.

وتقدم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بالهدف الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 17 و45.

وبعد الاستراحة بأقل من دقيقتين، قلص جاك غريليش الفارق لسيتي، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وضغط سيتي بكل قوة في الوقت بدل الضائع، وكاد فرناندينيو أن يدرك التعادل لكنه سدد أعلى المرمى.

وسيلعب ليفربول في النهائي أمام تشلسي أو كريستال بالاس، اللذين يلتقيان الأحد في مباراة نصف النهائي الثانية.