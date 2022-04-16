خطوات الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء والأراضي المجانية بالشروط الجديدة 2022

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عمر شويل - جدة خطوات الحصول وحدة سكنية تحت الإنشاء، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني سكني، والتي تتميز بخفض تملك الوحدات العقارية بالإضافة إلي استفادة المتقدم بوحدات تتميز بالجودة العالية، كما تتميز أيضا بتقليل عمليات المضاربة المؤثرة سلبا علي أسعار العقارات وحفظ حقوق المنتفعين من خلال وضع أنظمة تكفل لهم ذلك، لذا نوضح إليكم عبر هذا التقرير جميع الشروط اللازمة للقبول في الحصول على وحدات سكنية تحت الإنشاء.

خطوات الحصول وحدة سكنية تحت الإنشاء

يجب فى البداية التأكد من الاستحقاق السكني وفقاً إلي شروط سكني. التسجيل فى موقع وزارة الإسكان سكني. تسجيل المعلومات المالية التي تخص الدخل الشهري للمتقدم. يجب إختيار المنتج المراد شراءه والبحث عن الوحدة السكنية المناسبة. القيام بحجز الوحدة السكنية. إستكمال طلب التسجيل والقيام بتوقيع العقود. إصدار شهادة الضرائب المضافة.

ولمزيد من الدعم تعلن وزارة الإسكان مبادرات الدعم السكني لكل فئات المجتمع بالمملكة والتي يستطيع من خلالها المواطن السعودي الحصول على الدعم السكني، طبقا لما قد تم إعلانه مسبقاً من الضوابط والمعايير الجديدة.

شروط الحصول وحدة سكنية تحت الإنشاء

ضرورة أن تتوافق الوحدة السكنية التي يرغب فيها المستفيد في الحصول عليها مع شروط وضوابط الجهه التمويلية.

التي يرغب فيها المستفيد في الحصول عليها مع شروط وضوابط الجهه التمويلية. يجب توافر القدرة المالية للشراء عند المستفيدين المستحقين وذلك بناء على الضوابط وآلية العمل.

توافر المنتج المطلوب.

كما أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن شروط الدعم السكني لكل أسرة سعودية يبلغ المستفيدين فيها سن 25 عام، كما أوضحت الوزارة أنها تتحمل قيمة الضرائب المضافة بما لا يتعدي مبلغ 850 ألف ريال سعودي، وفي حالة تجاوز هذا المبلغ يتحمل المستفيد الباقي.

الأراضي السكنية المقدمة من وزارة الإسكان

قدمت وزارة الإسكان السعودية الأراضي السكنية المجانية عبر التسجيل على موقع سكني والدخول عبر النفاذ الوطني، واختيار المشروع والتعرف على مساحة الأرض السكنية وبعد التأكد من كافة التفاصيل التي تتناسب مع احتياجاتك يمكنك حجز القطعة السكنية والموافقة على الشروط والضوابط.

الرقم الموحد للتواصل مع وزارة الإسكان

يمكنك التواصل مع الدعم الفني لسكني بالإتصال بالرقم الموحد (199090) أو من خلال الخدمات الأخري مثل خدمة تحدث معي عبر موقع سكني أو خدمة راسلنا أو خدمة الرد على المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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