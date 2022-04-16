نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف وشروط إستحقاق دعم سكني السعودي رمضان ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي المملكة العربية السعودية ،في تقديم العديد من وسائل الدعم للمواطنين السعوديين ،وذلك بغرض توفير حياة كريمة،ومساعدتهم علي توفير متطلبات المعيشة،ويأتي ذلك في إطار لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ومن أهم البرامج التي تقدمها المملكة هو دعم سكني ،الذي تقدمة وزارة الإسكان.

موعد صرف دعم سكني السعودي

فإن وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تقدم أحد أشهر ،وأهم برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية ،وهو برنامج دعم سكني،حيث أن هذا البرنامج يقدم دعم للمحتاجين من المواطنين السعوديين ،وأيضا يعمل علي توفير واحدات سكنية مناسبة لهم، كما أنه يقوم بتوفير عدد كبير من المنتجات لمساعدة المواطنين السعوديين، وهذا وقد أعلنت وزارة الإسكان عن موعد صرف دعم سكني ،ليكون يوم ٢ من بداية كل شهر ميلادي ، ولكن من الممكن تغير موعد الصرف وفقا لأيام العطلة في المملكة العربية السعودية ،ومن المتوقع صرف دعم سكني في شهر رمضان المبارك يوم ٢٤ إبريل ٢٠٢٢ الوافق ٢٣ رمضان ١٤٤٣.

شروط إستحقاق دعم سكني السعودي

فقد قامت وزارة الإسكان السعودي في بوضع عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول علي دعم سكني ،وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم علي طلب الحصول علي الدعم سعودي الجنسية ،أو مقيم دائم بالمملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ٢٥ عاما.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل علي الدعم من قبل.

يجب ألا تمتلك الأسرة وحدة سكنية.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي دعم سكني السعودي

في حالة مطابقة كل شروط الدعم علي المتقدم ،فإنه يجب عليه تقديم الأوراق ،والمستندات للحصول علي الدعم ،وهذه المستندات هي:

يجب تقديم سجل مدني للمتقدم،ولكافة أفراد الأسرة.

يجب إرسال جميع مفرادت الراتب الشهرية.

في حالة التقديم علي دعم اليتيم ،يتم إرسال أوراق الإعاقة.

ونحن موقع ثقفني نشكر وزارة الإسكان السعودي ،علي الجهد المبذول ،في تقديم دعم للمواطنين السعوديين ،وذلك لتوفير كافة متطلباته، وأيضا مساعدة المواطنين في توفير سكن مناسب وملائم لهم ، كما أننا ننتظر منهم الكثير ،والكثير في الإرتقاء بمعيشة المواطن السعودي، وسد جميع إحتياجاتة المعيشية.