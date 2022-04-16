نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1444 المرحلة الأولى بالمملكة العربية السعودية

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1444 المرحلة الأولى بدءًا من الغد الأحد الموافق 17 أبريل 2022 الموافق 16 من شهر رمضان 1443هـ، وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية عبر نظام نور التابع للوزارة ويتم التسجيل إلكترونيًا على أن تستكمل عملية التسجيل عن طريق المدارس بعد إكمال البيانات الأولية المطلوب إدخالها من قبل وليأمر الطالب المستجد من خلال حساب ولي الأمر، مع العلم أن في بعض الحالات يتم التسجيل فيها من خلال قائد المدرسة، وهذا النظام يسري على الطالب أو الطالبة الذين لم يتمكن أولياء أمورهم من القدرة على التسجيل عبر نور.

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1444 المرحلة الأولى

إضافة لما سبق ذكره فإن المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1444هـ يشمل التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، كذلك المدارس الأهلية السعودية وأيضًا المدارس الأجنبية والعالمية والأهلية الدولية، مع العلم أن آخر موعد للتسجيل بالمرحلة الأولى وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية هو يوم الأحد القادم الموافق 24 أبريل 2022 الموافق 23 شهر رمضان 1443، ومدارس التحفيظ يستمر التسجيل بها حتى يوم الخميس 17 من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 أو حتى تسديد الشواغر وانتهاء موعد التسجيل رسميًا بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل للمستجدين عبر نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444

ووفق آخر مستجدات قرار وزير التعليم السعودي فالتسجيل في مرحلة أول ابتدائي للطلاب والطالبات السعوديين عبر موقع نظام نور، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الشاشة الأساسية لموقع نور.

يلي ذلك القيام باختيار رابط التسجيل نور الخاص بولي الأمر.

ثم القيام بإدخال السجل الخاص بولي الأمر.

كذلك قم بإدخال اسم المستخدم في الخانة الخاصة به.

ثم اختيار خانة تسجيل طالب جديد.

كما يجب القيام بإدخال رقم الهوية، أو رقم الإقامة، ثم صلة القرابة للطالب الجديد، وتعبئة خانة تاريخ الميلاد.

كذلك تحديد صف الطفل، وفق تاريخ الميلاد الذي قمت بإدخاله، في الخطوة السابقة.

أيضًا قم بإدخال البيانات الخاصة بسكن الطالب الجديد، وتعبئة خانة رقم الاتصال.

ثم القيام بإختيار المدرسة الخاصة بالطالب الجديد، وفق الإدارة التعليمية التابع لها.

كذلك تأكد من أن كافة البيانات التي قمت بتعبئتها في الخانات، تم إدخالها بشكل صحيح.

في النهاية تعبئة خانة الإقرار والتعهد.

شروط نظام نور تسجيل الطلاب الجدد 1444 السعودية العام الدراسي الجديد

في نفس السياق السابق ذكره ووفق آخر مستجدات نظام نور noor.moe.gov.sa التابع لوزارة التعليم بالسعودية وتعديل عدة شروط خاصة