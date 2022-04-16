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وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول والتجنيد الموحد للجنسين من رتبة رقيب حتى جندي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم، أنها ستفتح باب وظائف التجنيد الموحد، مما أدى مؤخرًا إلى زيادة عدد عمليات البحث، ذكورًا وإناثًا، خلال الفترة الثانية من عام 1443 هـ، من خلال هذا المقال أوضحنا روابط لبدء التسجيل والتقديم لهذه الوظائف العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب، وإذا لم يكن المتقدمون ملزمين بالتقدم لهذه الوظائف، حيث أعلنوا الشروط التي ينبغي أن تكون متوافرة في المتقدم.
فتح باب القبول والتجنيد الموحد للجنسين
أعلن وزارة الدفاع في الأخبار المتداولة اليوم أن مواعيد التسجيل والتقديم فردية لكل من الرجال والنساء بشرط أن تبدأ يوم الأحد 4-10-2022 الموافق 9-9-1443 هـ ونعلن أننا سنفعل ذلك، مع معرفة راتب وكيل رقيب وزارة الدفاع السعودية 1443 مع العلاوات والبدلات، ويشمل ذلك عدة خطوات بسيطة وسوف نتناولها في الفقرات التالية:
- يرجى الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
- انقر فوق علامة التبويب إرسال.
- إذا وجدت حسابًا على الموقع، فقم بإجراء عملية تسجيل البيانات وانقر فوق زر تسجيل الدخول.
- إذا لم يكن لديك حساب شخصي على موقع الوزارة، فستحتاج إلى إدخال رقم الهوية ورقم الهاتف ورقم التسجيل.
- ثم يقوم بإدخال رمز التحقق، سيتم إرسال هذا إلى هاتفك المحمول.
- الرجاء النقر فوق زر تسجيل الدخول وملء جميع المعلومات حول مقدم الطلب بشكل صحيح وكامل.
شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للرجال
هناك العديد من الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الجوي، كما أوضحت وزارة الدفاع شروط التوظيف في فئة الرجال بوزارة الدفاع، هذه الشروط هي كما يلي:
- يجب أن يكون المتقدمون من المملكة العربية السعودية ولديهم جنسية.
- يجب أن يقوم بالأعمال الصالحة والتصرف وألا يكون قد سبق إدانته في أي قضية تتعلق بالفجور الأخلاقي أو الأمانة أو القيود القانونية.
- كما يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا، ويجب ألا يتجاوز عمر المتقدم الشروط المحددة للتوظيف.
- أن يكون حاصلاً على المؤهلات المطلوبة من الوزارة.
- يجب أن يكون بصحة جيدة قبل التقدم للخدمة العسكرية.
- يشترط اجتياز الامتحانات التي تحددها الوزارة مثل اللياقة البدنية والتكوين والامتحانات التخصصية.
- يجب ألا يتم تسريحه من أي جيش ويجب ألا يكون قد خدم سابقًا في الجيش.
شروط التقديم ( نسائية )
- يجب أن تكون من أسلاف المملكة العربية السعودية، والنساء اللائي نشأن مع والدها أثناء خدمتهن في دول خارج المملكة مستبعدات من متطلبات الأجداد.
- يجب أن تتصرف بالحسنات، ولا تحاكم على جرائم الكذب والشرف إلا إذا تبرأت.
- يناسب لأسباب صحية الخدمة العسكرية.
- لا تعمل في وكالة حكومية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا أو أكثر (40 عامًا أو أقل).
- يجب أن يكون الطول متناسبًا مع وزنها وأقل ارتفاع 155 سم.
- يجب ألا تكون الخلفية التعليمية لمقدم الطلب أقل من الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- لديها بطاقة هوية وطنية مستقلة.
- لا تتزوج من غير السعودية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- يجب على المتقدمين المتخصصين في التكنولوجيا أن يكونوا حاصلين على المؤهلات المحددة في اللوائح.
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