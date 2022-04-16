نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر إبريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن تفاصيل الدفعة ال 53 والخاصة بالدعم المخصص لشهر أبريل، لجميع المستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، والتي تم ايداعها الأحد السابق، وأعلن البرنامج أنه تم إيداع 1.8 مليار ريال لجميع المستفيدين الذين تم إكمال طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفيين لمعايير الاستحقاق 10.3 مليون مستفيد وتابع.

وكان إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي 25 مليون ريال عن الدفعة السابقة، حيث وصل إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين أكثر من 116 مليار ريال من بينها مليار رسال تعويضات عن عدة دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة

اتضح أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في تلك الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريال، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة، وبلغت نسبتهم 94%، ووصل عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفيين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، بنسبة 6% من إجمالي المستفيدين الأساسيين.

نسبة أرباب الأسر

ومن الجدير بالذكر أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، وبالنسبة لربات الأسر فقط بلغت نسبتهن 8%، وكانت نسبة الإناث المستقلات 45%، ونسبة الذكور المستقلين 55%، وأشار أن إجمالي المستقلين بلغت نسبتهم 83% حصلوا علىالاستحقاق الكامل، وحصل 17% من المستقلين على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شروط التسجيل في حساب المواطن

هناك مجموعة م الشروط يجب توافرها ليكون المواطن السعودي مؤهل للحصول على دعم حساب المواطن وهي كالتالي: