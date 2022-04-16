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عمر شويل - جدة شروط تمويل منصة سلفة، التي يتساءل عنها الكثيرون من المواطنين في من كل أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل الإستفادة من التمويل المالي الذي يساعدهم في قضاء حوائجهم والظروف الطارئة التي قد تطرا فجأة وتستدعي توافر المال لسد مديونيات أو شراء مقتضيات واجبه السداد، لذا يلجأ المواطنين إلي المنصة الرقمية سلفة للحصول على القروض المالية التي توفرها للمواطنيين، والتي تتميز بالسرعة الفعالة في الحصول علي التمويل.

حيث لا يستغرق حصول المقترض على التمويل أكثر من 15 دقيقة فقط، علاوة علي ذلك نجد أن تمويل منصة سلفة متوافق مع مفاهيم وضوابط الشريعة الإسلامية مما يجعل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية يرغبون في الحصول عليه بالإضافة إلى المزايا المتقدمة من هذا التمويل، لذا نكشف لكم من خلال موقع الالكتروني ثقفني الشروط والخطوات ورابط التسجيل.

شروط تمويل منصة سلفة الميسرة بلا تعقيدات للحصول على التمويل فى 15 دقيقة

وضعت منصة سلفة عدة ضوابط للتمتع بالمزايا الكبيرة التي توفرها منصة سلفة والتي تأتي في مقدمتها التبسيط في جدولة عملية سداد الأقساط الشهرية، كما لا يتطلب تمويل سلفة اي شروط معقدة بل على العكس، يطلب سلفة 4 شروط للحصول على التمويل والتي جاءت كالتالي:

الجنسية: يجب أن تكون سعودية. العمر: يجب أن لا يقل عن 18 عام. الدخل الشهري: يجب أن لا يقل عن 3000 ريال. الوظيفة: يجب أن يمضي على فترة عمله في الوظيفة الحالية 6 أشهر.

رابط منصة سلفة

اتاحت منصة سلفة إلي كافة المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على التمويل المالي السريع الذي تتوافق عليهم الشروط والمعايير السابق ذكرها الدخول علي رابط منصة سلفة والقيام بتقديم طلب تمويل والتي سيتطلب منك تسجيل البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلي توفير المستندات والأوراق التالية:

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

ملئ نموذج التمويل.

رفع المستندات والأوراق الخاصة بالوظيفة الحالية.

يمكنك الاطلاع علي طريقة تقديم طلب فى منصة سلفة للإستفادة من التمويل الشخصي الذي لا يحتاج إلي تحويل الراتب بخطوات بسيطة وميسرة إلي الغاية، والذي يتيح تمويل 5000 ريال إلي المتقدمين في أقل من ربع ساعة، كما يمكنك التواصل مع خدمة الدعم الفني للبنك عبر الإتصال برقم (920000327).

طريقة الحصول على تمويل سلفة

القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني سلفة https://sulfah.com/register .

. الدخول على تسجيل إسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، بعد القيام بالإجابة عن الأسئلة الخاصة بوجود حساب اخر لدي اي البنوك.

أخيراً تقوم بتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للحصول على التمويل.

مميزات التسجيل فى منصة سلفة

يتميز التسجيل فى منصة سلفة الإلكترونية التابعة إلى مؤسسة النقد العربي فى المساهمة فى مساعدة المواطنين الذي تحدث لهم ظروف تستوجب الحصول على التمويل الشخصي السريع بمبالغ مالية تسهم فى سد الحاجة المالية الطارئة لهم، حيث يستطيع الراغب فى التمويل الإستفادة السريعة للقيمة المالية التى يرغب فيها بدون اللجوء أو الحاجة إلى تحويل الراتب أو الحاجة إلى الكفيل، كما لا تستغرق عملية التمويل أكثر من 15 دقيقة.

فى الختام نتمني أن نكون قد أوضحنا لكم بكل سهولة ويسر شروط تمويل سلفة بلا تعقيدات للحصول على التمويل فى 15 دقيقة.