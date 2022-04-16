صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي انفجارين في محيط مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها استهدفت مصنعًا للمعدات العسكرية في كييف؛ غداة تحذير القوات الروسية من أنها ستكثف هجماتها على العاصمة الأوكرانية.
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