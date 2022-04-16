متحدث حكومى بريطانى: المملكة ستظل حازمة فى دعمها لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث -حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم السبت- أن المملكة المتحدة وشركاءها الدوليين يقفون متحدين فى إدانة الأعمال الشنيعة للحكومة الروسية فى أوكرانيا، ويدعون الكرملين إلى وقف الحرب".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، حظر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس و10 أعضاء آخرين فى الحكومة البريطانية من دخول البلاد، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة فى ضوء "التصرف العدائى غير المسبوق" من قبل الحكومة البريطانية، خاصة فرض عقوبات ضد مسئولين روس بارزين.
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