نصرالله : بعض السفارات تهمس بتاجيل الانتخابات

دوت الخليج :- اعلن الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في مقابلة على قناة المنار انه: "يجب أن نقف بكل إجلال واعتزاز أمام بطولات رجال وشباب ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين"، وان "الوقوف باجلال أمام عائلات الشهداء الفلسطينيين ومواقفها الحاسمة".

واضاف نصرالله، "إذا كنتم تراهنون على يأس واحباط الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون".

وتابع: "المقاومة في حرب نيسان 96 استطاعت أن تفرض على العدو معادلة حماية المدنيين مع استمرار عملها "و ان "معادلة حماية المدنيين من الاعتداءات "الإسرائيلية" ما زالت قائمة بفضل المقاومة".

اما على صعيد الاستحقاقات النيابية اردف قائلاً: "هناك جو ينقل عن السفارة الأميركية وسفارات أخرى بأن الأغلبية النيابية الحالية ستحافظ على موقعها".

واضاف: "الحصول على الثلثين في المجلس النيابي المستقبلي ليس هدف فريقنا السياسي وهذا الهدف ليس واقعيا ومنطقيا وما يقال ان فريقنا السياسي يريد الحصول على الثلثين هو للتحريض"

واشار نصرالله الى ان "في فريقنا السياسي تمكنا في أغلب الدوائر ان نكون في لائحة واحدة ولو من باب التحالفات الانتخابية والفريق الآخر تشتتوا في لوائح كثيرة".

وتابع: "أي تغيير في النظام السياسي يجب ان يحصل بالحوار لا بالاستقواء والنصف زائد واحد او الثلثين".

وكالات