رئيس الوزراء الأردني : الملك طمأنني أنه بخير وسيكون بيننا خلال أيام

دوت الخليج :- أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأربعاء، أنه تواصل مع جلالة الملك عبدالله الثاني بعد إجرائه العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح.

وقال الخصاونة "حظيتُ بشرف التَّواصل مع جلالة الملك عبدالله الثاني - حفظه الله - وقد طمأنني أنه بخير وبشوق للأردن وسيكون بيننا خلال أيَّام بمشيئة الله".

وقال: "الحمدُ لله الذي منَّ على سيِّدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني - حفظه الله - بنجاح العمليَّة الجراحيَّة التي خضع لها".