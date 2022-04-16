نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. ثغرة أمنية خطيرة تُهدد مستخدمي هواتف سامسونج جلاكسي والحل السريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة حذر عدد الباحثون جميع مستخدمي هوفت جلاكسي التابعة لشركة سامسونج عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم من ثغرة أمنية خطيرة تستهدف هواتف الذكية خلال هذه الفترة، حيث أنها تمكن المتسللين من الوصول إلى الأجهزة الخاصة بهم والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث الصحيفة البريطانية “express” أن فريق الباحثين بشركة Kryptowire للأمن السيبراني قد عثر على ثغرة خطيرة في تطبيق الهاتف المثبت على الملايين من أجهزة سامسونج جلاكسي، والتي تسمح للهاكرز من التحكم في الجهاز بالكامل عن بُعد، وكذلك إجراء بعض الأوامر والتغيرات على الجهاز المستهدف بشكل سريع.

ثغرة أمنية على هواتف سامسونج جلاكسي

وأشار الباحثون إلى أن الخلل الأمني أو الثغرة الموجودة في الجهاز قد تمنح المتسللين أو الهاكرز القدرة على سرقة البيانات السرية والمعلومات الحساسة من الأجهزة، وذلك فضلاً عن تمكنه من إعادة ضبط المصنع وإجراء المكالمات وتثبيت التطبيقات أو حذفها على هواتف سامسونج جلاكسي، حيث أوضح خبراء الأمن بشركة “Kyrptowire” أن تطبيق الهاتف الذي يأتي مثبت بشكل مسبق على جميع الأجهزة، يحتوي على مكون غير آمن مما تسبب في تلك الثغرة الخطيرة التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات السرية والقيام بالمشاكل التي أشرنا لها في السطور السابقة.

تمكن الباحثون في الشركة من إثبات وجود الثغرة الأمنية على ما يقرب من 100 مليون جهاز من هواتف سامسونج جلاكسي، ومنها مجموعة هواتف S21 الجديدة، فضلاً عن هاتفي Galaxy S10 + و A10e، وذلك بالإضافة إلى سرقة البيانات المتعلقة بأنظمة الدفع مثل : “Samsung Pay، Google Pay”، تمكن الباحثون أيضاً من تجاوز المصادقة الثنائية من أجل الوصول إلى كلمات المرور من خلال أجهزة سامسونج جلاكسي التي تعمل بنظم تشغيل أندرويد من إصدار 9 وحتى 12.

خطوات بسيطة لجعل هاتفك آمن

يوجد طريقة بسيطة من أجل التأكد من هاتفك أمن، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب أولاً الدخول إلى قائمة الإعدادات settings.

اختيار حول الهاتف About Phone.

ضرورة الضغط على خيار Software Information.

من خلال الخيار الأخير سوف تكتشف إذا كنت قد قمت بترقية نظام التشغيل الخاص بهاتف، والذي تم إصداره من قبل المطورين من أجل إصلاح تلك الثغرة الخطيرة وتصحيح الأمان خلال الفترة الأخيرة.