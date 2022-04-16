تمويل يصل حتى 2,000,000 ريال سعودي للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين من بنك البلاد. سواء كنت تريد تأثيث منزلك أو دفع أقساط التعليم أو أي شيء متعلق باحتياجاتك المالية المتنوعة. يوفر المصرف لك تمويل الأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل اللجنة الشريعة للمصرف. مما يساعدك على تحقيق أهدافك فالمصرف يبيع لك سلعة وبعد تملكها يضعها بين يديك وتحت تصرفك.

مزايا تمويل الأسهم بنك البلاد

يوفر مصرف البلاد تمويل الأسهم بالمزايا الآتية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية شراء الأسهم من أي شركة مُدرجة في قائمة الأسهم المُعتمدة من قبل اللجنة الشريعة المحددة من قبل المصرف.

السرعة في إتمام الإجراءات لطلب التمويل.

فترة سداد مرنة حتى 60 شهرًا.

يوجد إمكانية السداد المبكر في أي وقت بناءً على ضوابط البنك المركزي السعودي.

إمكانية السداد على أقساط تتناسب مع دخل العميل الشهري.

لا يُشترط وجود كفيل للحصول على التمويل.

تمويل يصل إلى 2,000,000 ريال سعودي.

إمكانية الحصول على التمويل الإضافي.

يوجد إمكانية تقديم تمويل للمتقاعدين.

التمويل لمنسوبي البنوك المحلية بدون تحويل راتب.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين.

شروط الحصول على تمويل الأسهم بنك البلاد

ألا يقل عمر العميل عن 18 عام.

أن يكون لدى العميل حساب جاري لدى بنك البلاد.

لابد أن أن يكون العميل على رأس عمل بإحدى المنشآت المُعتمَدة من قبل المصرف سواء في القطاع العام أو الخاص؟

ألاَّ يقل صافي دخل العميل الشهري عن 3.000 ريال للسعوديين. و 3,500 للمقيمين في القطاعات الحكومية، أو يكون ذلك بناءً على تصنيف جهة العمل.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

وثيقة إثبات الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

تعبئة إقرار تعريف العميل بالتزاماته الشخصية.

صورة بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية.

القيام بتعبئة نموذج “طلب شراء بالتقسيط” كاملاً. من موقع بنك البلاد

تعريف من جهة العمل متضمنة الراتب الشهري، والمسمى الوظيفي، وتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.

خطاب تحويل وتثبيت الراتب.

تطبق الشروط والأحكام لبنك البلاد.

إلى هنا نكون قد استعرضنا كل المعلومات المتعلقة بتمويل الأسهم بنك البلاد تمويل يصل حتى 2,000,000 ريال سعودي للسعوديين والمقيمين بدون كفيل وشروط ومزايا التقديم .