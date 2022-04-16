وزير الدفاع الإستونى: العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لم تؤت ثمارها بعد

جدة - نرمين السيد - وأضاف لانيت -لصحيفة (هاندلسبلات) الألمانية- أن "العقوبات تستغرق وقتًا لتظهر فاعليتها. وحتى الآن، لم تمر سوى فترة زمنية قصيرة نسبيًا، لذلك لم نشهد بعد التأثير المطلوب. لكن لا يزال لدينا طرقا لتشديد العقوبات بشكل أكبر، على سبيل المثال، من خلال مقاطعة النفط والغاز".
واتهم لانيت الدول الأوروبية بـ "تمويل" عملية روسيا فى أوكرانيا من خلال الاستمرار فى شراء الوقود منها.
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