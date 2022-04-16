القوات الأوكرانية تدمر أربعة صواريخ كروز أطلقتها المقاتلات الروسية على لفيف

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة الجوية الأوكرانية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية - إنه "فى يوم 16 أبريل، نفذت الطائرات الروسية من طراز سو-35 كانت قد أقلعت من مطار بارانوفيتشى البيلاروسى ضربات صاروخية على منطقة لفيف، ودمرت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ كروز".
وفى سياق آخر، أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى أن 200 طفل لقوا حتفهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.
وذكر المكتب - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم - أن 360 طفلا آخرين أصيبوا حتى الآن مع استمرار الحرب فى أوكرانيا.
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