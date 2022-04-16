here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات نبدأ الان فى استعراضها وعرضها أمام حضراتكم حيث من خلال السطور التالية سنوافيكم بشكل مفصل خطوات الحصول على تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية في ظل زيادة التساؤلات الى حد كبير وراء التعرف على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية، حيث قد تم تفعيل بشكل مؤخرا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية رابط الكتروني عبر موقعها الإلكتروني المخصص لأجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد ان تم الاعلان من قبل المصادر الرسمية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة داخل جميع الجامعات العراقية، عليه سنستعرض نتابع مع حضراتكم خطوات وطريقة الاستعلام عن تلك النتائج، حيث قد تقدم عشرات الآلاف من الطلاب على القبول الموازي ليتم الإعلان عن تلك النتائج اون لاين عبر موقع الوزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تعبئة البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج وهي اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf

على ان يصبح بإمكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.3

١٤_ طب حمورابي : 98.33

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية