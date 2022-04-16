إيطاليا تغلق موانئها أمام السفن الروسية بدءا من الغد

جدة - نرمين السيد - ووافق الاتحاد الأوروبى، الأسبوع الماضى، على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا، وتشمل حظر دخول السفن التى ترفع العلم الروسى إلى موانئ الاتحاد الأوروبى.
كما منعت رومانيا السفن التى ترفع العلم الروسى من دخول الموانئ الرومانية، باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة وعبور الطاقة اعتبارًا من الغد.
وقالت هيئة الموانئ الإيطالية إنه سيتعين على السفن التى تقيم حاليًا فى الموانئ الإيطالية المغادرة فور الانتهاء من أنشطتها التجارية.
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