بوتين يشدد العقوبة على تشبيه الاتحاد السوفيتى بألمانيا النازية

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، فإنه بموجب نص هذه الوثيقة التى تم نشرها على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية، تم تحديد العقوبة فى شكل: غرامة إدارية للمواطنين العاديين، تتراوح من ألف إلى ألفى روبل، أو اعتقال إدارى لمدة تصل إلى 15 يومًا، وللموظفين الإداريين من ألفين إلى أربعة آلاف روبل، أما بالنسبة للكيانات القانونية فمن 10 إلى 50 ألفًا.
وأشارت الشبكة الروسية إلى أنه فى حال تكرار ارتكاب هذه الجريمة، يتم تحديد غرامة إدارية بمبلغ 2.5 ألف روبل إلى 5 آلاف روبل، أو اعتقال إدارى لمدة تصل إلى 15 يوما للمواطنين.
أما فى حال تكرار المسؤولون أو الموظفون الإداريون لهذه الجريمة، فإنهم سيعاقبون بغرامة إدارية تتراوح من 5 آلاف إلى 20 ألف روبل، أو إبعاد عن العمل لمدة من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وبالنسبة للكيانات القانونية غرامة إدارية بمبلغ 50 ألفا إلى 100 ألف روبل، أو تعليق إدارى لعملهم لمدة تصل إلى 90 يوما.
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