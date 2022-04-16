بوتين وولى عهد السعودية يناقشان نزاعى أوكرانيا واليمن وأسواق الطاقة

وحسبما نقلت الرئاسة الروسية فى بيانها، فقد استعرضا الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان، "المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائى، خصوصًا فى المجال الاقتصادى والتجارى"، وأعربا خلال المكالمة التى جرت بمبادرة من الجانب السعودى، عن "سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة" بين الدولتين.
كما أشاد الرئيس الروسى وولى العهد السعودى بالعمل المشترك الجارى ضمن إطار تحالف "أوبك+"، بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وتابع البيان: "تم تبادل الآراء إزاء عدد من الملفات المطروحة على الأجندة الدولية، منها الوضع حول أوكرانيا والتسوية فى اليمن".
وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتين هنأ السعودية قيادة وشعبا بشهر رمضان الكريم، مضيفًا أن الرئيس الروسى وولى عهد المملكة اتفقا على مواصلة الاتصالات بين بلديهما على مختلف المستويات.
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