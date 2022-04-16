سوريا: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار لغمين بريفى الحسكة ودرعا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية قولها إن لغما أرضيا بمنطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالى انفجر أثناء رعى أحد المدنيين الأغنام، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفى السياق، أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء عملهما فى أرضهما فى السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة بريف درعا.

ونقلت (سانا) عن مصدر فى الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطنى قوله إن المستشفى استقبلت شخصين تعرض أحدهما لإصابة بالصدر والبطن والأطراف السفلية، بينما أصيب الثانى فى الأطراف والرأس وتم تقديم العلاجات والخدمات اللازمة لهما.