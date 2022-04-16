جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية قولها إن لغما أرضيا بمنطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالى انفجر أثناء رعى أحد المدنيين الأغنام، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وفى السياق، أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء عملهما فى أرضهما فى السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة بريف درعا.
ونقلت (سانا) عن مصدر فى الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطنى قوله إن المستشفى استقبلت شخصين تعرض أحدهما لإصابة بالصدر والبطن والأطراف السفلية، بينما أصيب الثانى فى الأطراف والرأس وتم تقديم العلاجات والخدمات اللازمة لهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار لغمين بريفى الحسكة ودرعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.