متاحً رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام pdf

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني جميع الاقسام نوافيكم به الآن فى ظل ارتفاع معدل تساؤلات عدد كبير من الطلاب والطالبات حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان على مستوى جميع المحافظات العراقية حيث سنتابع و نستعرض مع حضراتكم خطوات الحصول على تلك النتائج فى ظل الترقب الذي شهدته طلاب جميع المحافظات العراقية حول الحصول على تلك النتائج على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخرا اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على رابط نتائج القبول الموازي الكترونياً وبشكل مفعل من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث حددت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر شروط وضوابط القبول الموازي وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد نشر كذل معدلات القبول الموازي بعد التأكيد على ظهور تلك النتائج بالكشف عن قبول 22 ألف طالب وطالبة بالعراق، على ان توفر وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية التعرف على تلك النتائج اون لاين من خلال موقع الوزارة على شكل خطوات مبسطة وسهلة نستعرضها الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

بمنتهي السهولة بامكانكم الكشف عن نتائج القبول الموازي فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور اتباع الخطوات التالية:-

شروط القبول الموازي بالعراق



ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.



بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.



وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..



اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية