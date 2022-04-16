نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة في الإمارات 2022 والغرامات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة في الإمارات 2022، التي حددتها الحكومة الإماراتية علي المقيمين والوافدين إلي كافة مدن ومحافظات الإمارات العربية المتحدة، حيث تفرض الحكومة بعض الرسوم علي المقيمين والمقرر تجديدها سنوية والتي يتمكن المقيمين سدادها إلكترونيا من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية، كما تقدم الحكومة الإماراتية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين نظراً إلي التسهيلات والتيسيرات، ولا سيما في ظل وجود وباء فيروس كورونا الذي يتطلب اتخاذ الحذر من التجمعات البشرية خوفاً من نقل العدوي، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني الرسوم الجديدة الواجب سدادها من المقيمين لتجديد الإقامة السنوية، وغرامات التخلف عن تجديد الإقامة، كما نقدم لكم أنواع الإقامات والتأشيرات الجديدة لعام 2022.

رسوم تجديد الإقامة في الإمارات 2022

تختلف رسوم تجديد الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة علي حسب الوافد أو المقيم في الإمارات سواء كان عامل في أحدي قطاع الدولة أو كانت أسرة وافدة علي كفالة الزوج أو الزوجة أو ما شابه ذلك، حيث شدد القانون الإماراتي علي كافة المواطنين بتجديد الإقامة في موعدها المحدد تجنبا الي الوقع تحت مسائلة القانون الذي حدد عقوبات مشددة علي المخالفين والتي تصل إلي غرامة 100 درهم في اليوم عن كل يوم تخلف والعديد من العقوبات الأخرى.

رسوم تجديد إقامة الزوجة والأبناء

يتمكن الزوج من تجديد رسوم إقامة الزوجة والأبناء والتي تبلغ قيمتها 7 آلاف درهم إماراتي، وفي حالة كانت الزوجة متواجدة في الإمارات يتم سداد رسوم قيمتها 1340 درهم إماراتي، كما تتمكن الزوجة أيضا من كفالة زوجها وأبناءها وسداد الرسوم المقررة.

رسوم تجديد الإقامة للعمال



يستطيع العاملين من المقيمين في دولة الإمارات تجديد الإقامة من خلال سداد رسوم مالية قدرها 270 درهم إماراتي سنوياً لكي يقوم بممارسة أعمالهم دون وقوع أي مخالفات عليهم، حيث تسمح دولة الامارات العربية المتحدة في البقاء لمدة 30 يوضع بعد انتهاء التأشيرة وتعد هذه الفترة من اجل تعديل الوضع القانوني للمقيم في الإمارات وبعد انتهاء هذه المدة توقع الحكومة الإماراتية عقوبات مشددة.

متطلبات تجديد الإقامة في الإمارات



جواز سفر المكفولين. نموذج طلب تجديد الإقامة مختوم من جهة الكفيل. تقديم شهادة صحية من احد المستشفيات الحكومية. تسليم استمارة تسجيل الهوية. تقديم رخصة تجارية المنشأة تكون لا تزال سارية المفعول. تجهيز طلب عبر الأنترنت.

خطوات تجديد الإقامة في الإمارات أونلاين

يتمكن المقيمين في الإمارات من تجديد الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية سواء كنت ترغب في تجديد الإقامة في دبي أو كنت ترغب في تجديد الإقامة في أبوظبي أو أي مدينة أخري بعد إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين. تسجيل الدخول، إذا لم يكن لديك حساب قم بالضغط على كلمة”تسجيل”. الضغط على كلمة المكفولين ومنها اختيار خدمة تجديد الإقامة. ثم القيام بتسجيل البيانات المطلوبة.

غرامات عدم تجديد الإقامة في الإمارات

فرضت الحكومة الإماراتية غرامات مشددة علي المتخلفين عن تجديد الإقامة في موعدها، حيث أعطت الحكومة الإماراتية فترة سماح مدتها 30 يوم وبعد تجاوز هذه المدة الزمنية المحددة يتم توقيع غرامات مالية تختلف حسب مدة التخلف والتي جاءت كالتالي:

فإذا تخلف المقيمين عن تجديد الإقامة في أول 6 أشهر بعد موعد التجديد يتم توقيع غرامة مالية قدرها 25 درهم عن كل يوم.

إذا تخلف المقيمين عن تجديد الإقامة في الستة أشهر التالية يتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ريال سعودي عن كل يوم.

فإذا تجاوزت مدة تخلف المقيمين عن تجديد الإقامة لمدة عام يوقع 100 درهم إماراتي غرامة عن كل يوم.

أنواع الإقامات والتأشيرات 2022

تأشيرة عمل الزوجين : حيث يتمكن احد الزوجين أن يكون كفيل للأخر سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي ويتوجب عليه أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 3 الأف درهم كي يستطيع أن يكون كفيل سواء لزوجته أو لزوجه.

: حيث يتمكن احد الزوجين أن يكون كفيل للأخر سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي ويتوجب عليه أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 3 الأف درهم كي يستطيع أن يكون كفيل سواء لزوجته أو لزوجه. تأشيره طويلة الأمد : حيث أتاحت الحكومة تأشيرات تجدد تلقائيا للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال تصل مدة هذه التأشيرة ما بين 5 إلي 10 سنوات ويتم تجيدها تلقائي.

: حيث أتاحت الحكومة تأشيرات تجدد تلقائيا للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال تصل مدة هذه التأشيرة ما بين 5 إلي 10 سنوات ويتم تجيدها تلقائي. تأشيرة العمل الحر: وفر نظام العمل بالإمارات تأشيرة العمل الحر والتي تتطلب الحصول علي رخصة تجارية وتصل تكلفة هدة التأشيرة ما بين 2500 إلي 16 ألف درهم إماراتي.

شروط تجديد التأشيرات في الإمارات

حددت الحكومة الإماراتية بعض الشروط الخاصة بتجديد الإقامة والتأشيرات للمقيمين والتي تتضمن الأتي:

أن يتمتع الكفيل بإقامة دائمة في الإمارات العربية المتحدة.

تجديد الهوية الوطنية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. اجتياز الفحوص الطبية اللازمة لمن هم اكبر من 18 عام.

تواجد بطاقة تامين صحي وهي شرط محدد لإمارة دبي وأبوظبي.

سعر الإقامة فى دبي

حددت الامارات العربية المتحدة فى اخر تحديث لها رسوم تأشيرة الإقامة فى دبي والتي تصل إلى 1150 درهم إماراتي أي يعدل تقريبا 314 دولار امريكي تقريباً.

وصلنا نهاية هذا التقرير وفي الختام ندعوكم للحضور فى صندوق التعليقات لوضع أراكم ومقترحاتكم واستفساراتكم حول رسوم تجديد الإقامة في الإمارات 2022 والغرامات الجديدة.