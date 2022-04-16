مصايد الأسماك تواجه أزمة بعد ارتفاع أسعار الوقود

وبحسب الاتحاد الألمانى لمصايد الأسماك، فقد زادت تكاليف الوقود فى هذه الأثناء لأكثر من الضعف، معربًا عن آماله فى حدوث تحسن قريبًا.
وقال الأمين العام للاتحاد الألمانى لمصايد الأسماك، بيتر بريكلينج، إن "كل الشركات تقدر بالكاد حاليًا على تغطية تكاليفها"، ولم يتمكن من تحديد رقم لعدد الشركات التى توقفت عن الإبحار.
كما أشار بريكلينج إلى أن هناك العديد من الشركات التى تراجعت مدخراتها، موضحًا أن بعض الشركات ألغت سياسات التأمين على الحياة التى تهدف إلى توفير معاشاتهم التقاعدية واستثمار الأموال فى شركاتهم، مضيفًا أن المساعدة من الاتحاد الأوروبى تلوح فى الأفق، حيث يضع الاتحاد الإطار القانونى اللازم لتقديم الدعم الطارئ للقطاع.
ويترقب الاتحاد موافقة الحكومة الألمانية على ما يصل إلى 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) كمساعدات للقطاع بحلول نهاية هذا الشهر.
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