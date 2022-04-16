مصايد الأسماك تواجه أزمة بعد ارتفاع أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - تواجه مصايد الأسماك الألمانية فى بحر الشمال وبحر البلطيق، ضغوط بسبب ارتفاع أسعار وقود الديزل البحرى، وسط مخاوف من عدم قدرة الشركات على تغطية تكاليفها، بعدما ارتفعت أسعار الوقود فى ألمانيا بشكل سريع بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضى، بما فى ذلك أسعار الديزل البحرى الذى يباع بدون الرسوم والضرائب المطبقة على أنواع الوقود الأخرى.





وبحسب الاتحاد الألمانى لمصايد الأسماك، فقد زادت تكاليف الوقود فى هذه الأثناء لأكثر من الضعف، معربًا عن آماله فى حدوث تحسن قريبًا.

وقال الأمين العام للاتحاد الألمانى لمصايد الأسماك، بيتر بريكلينج، إن "كل الشركات تقدر بالكاد حاليًا على تغطية تكاليفها"، ولم يتمكن من تحديد رقم لعدد الشركات التى توقفت عن الإبحار.

كما أشار بريكلينج إلى أن هناك العديد من الشركات التى تراجعت مدخراتها، موضحًا أن بعض الشركات ألغت سياسات التأمين على الحياة التى تهدف إلى توفير معاشاتهم التقاعدية واستثمار الأموال فى شركاتهم، مضيفًا أن المساعدة من الاتحاد الأوروبى تلوح فى الأفق، حيث يضع الاتحاد الإطار القانونى اللازم لتقديم الدعم الطارئ للقطاع.

ويترقب الاتحاد موافقة الحكومة الألمانية على ما يصل إلى 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) كمساعدات للقطاع بحلول نهاية هذا الشهر.