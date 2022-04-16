مدرب بايرن ميونيخ يتلقى 450 تهديدا بالقتل

أعلن مدرب بايرن ميونيخ الألماني، يوليان ناغلسمان عن تلقيه تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الإقصاء المفاجئ للفريق البافاري من دوري أبطال أوروبا من بوابة فياريال الإسباني.

وكان ناغلسمان محل انتقادات بالجملة، بعد الخسارة 1-2 أمام فياريال في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، ليصعد الفريق الإسباني إلى نصف النهائي ويغادر البافاري.

لكن الانتقادات سرعان ما تحولت إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير، حسبما أكد المدرب الشاب.

وقال: "أعلم أنني يجب أن أتلقى الانتقادات من الجميع. هذا طبيعي وجزء من عملي. اللوم الذي أتلقاه من (كارل هيانز) رومينيغيه (رئيس النادي السابق) على سبيل المثال أمر يمكنني تقبله".

إلا أن ناغلسمان تابع: "لكنني لا يمكنني أن أعيش مع تلقي 450 تهديدا بالقتل" منذ مساء الثلاثاء، عندما تعادل بايرن مع فياريال 1-1 إيابا، بعد خسارته ذهابا صفر-1.

وأضاف صاحب الـ34 عاما (وهو أصغر سنا من مانويل نوير حارس مرمى الفريق): "أتلقى تهديدات بالقتل بعد كل لقاء بصرف النظر عن النتيجة سواء فزنا أم خسرنا. أقرأ السطر الأول (من الرسائل) وأحذفها. أحيانا يشمل التهديد والدتي. التهديدات تزيد عندما ألعب بـ3 مدافعين".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية: "عندما تُقصى من بطولتين من أصل 3 (كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) من الطبيعي أن يتعرض المدرب لانتقادات. أنا أقبلها وأواصل عملي".

واستطرد ناغلسمان: "لدينا لاعبون لعبوا معا لمدة طويلة. هذا جيد من ناحية أنهم يعرفون بعضهم، لكن عندما تنجح لفترة طويلة يأتي وقت تحتاج فيه إلى ضخ دماء جديدة".