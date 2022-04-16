شروط قرض نفاذ النقدي 60 ألف ريال سعودي للعاطلين عن العمل والغير عاطلين

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عمر شويل - جدة شروط قرض نفاذ، الذي يتجاوز قيمته 60 ألف ريال سعودي للعاطلين عن العمل وبدون راتب والتي اشتملت على العديد من النقاط الذي ضخها بنك التنمية الاجتماعية للحصول تمويل نفاذ، حيث يقدم بنك التسليف أو ما يسمى ببنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض إلى أبناء المملكة العربية السعودية ويعد من أهم هذه القروض التي تخدم فئة كبيرة من المجتمع هو قرض نفاذ النقدي والعيني، لذا نوضح لكم عبر موقع ثقفني شروط تمويل نفاذ للعاطلين واهم شروط قرض نفاذ للموظفين، وكذلك طريقة التقديم علي تمويل نفاذ.

قرض نفاذ

يتمثل قرض نفاذ المقدم من بنك التسليف على خيارين مختلفين تمام يتمكن المستفيد المتوافق معه الشروط والأحكام الحصول عليه والتي جاءت كالتالي:

الخيار الأول: هو حصول المستفيدين على قرض تصل قيمة إلى 60 ألف ريال ويسمي هذا التمويل بالتمويل النقدي.

هو حصول المستفيدين على قرض تصل قيمة إلى 60 ألف ريال ويسمي هذا التمويل الجزء الثاني: يحصل المستفيد على تمويل يصل إلى 150 ألف ريال سعودي ويسمي هذا التمويل بالتمويل العيني، وسمي هذا القرض بالعيني لان البنك يقوم بصرف هذا التمويل للمواطن الراغب في الحصول على منتج مثل شراء سيارة لممارسة العمل في النقل التشاركي أو ما شابه ذلك.

شروط تمويل نفاذ للعاطلين



كشف بنك التنمية الإجتماعية العديد من الضوابط والشروط الواجب توافرها في الراغبين فى الحصول على تمويل نفاذ العاطلين والتي تضمنت التالي:

الجنسية: يجب أن تكون سعودية.

يجب أن تكون سعودية. العمر 18 عام: يجب أن لا يقل عن 18 عام إذا كان المستفيد يرغب في الحصول على القرض المالي فقط.

يجب أن لا يقل عن 18 عام إذا كان المستفيد يرغب في الحصول على القرض المالي فقط. السن 21 عام: يجب أن لا يقل عن 21 عام إذا كان المتقدم يرغب في الحصول على التمويل النقدي والذي يتجاوز 150 ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يقل عن 21 عام إذا كان المتقدم يرغب في الحصول على التمويل النقدي والذي يتجاوز 150 ألف ريال سعودي. العمر 60 عام: يجب أن لا يزيد عن 60 عام.

شروط قرض نفاذ للموظفين الغير عاطلين

يجب أن لا يتجاوز راتب الموظف المتقدم للحصول على قرض نفاذ عن قيمة 14 ألف ريال سعودي. ينبغي على الموظف المتقدم للتمويل أن لا يكون عليه أي مديونيات طرف البنك. يجب على الموظف تقديم وثيقة العمل الحر. المرور بالفحص الائتماني. يجب أن يكون الموظف يمتلك جنسية سعودية. أن يبلغ ما من العمر ما فوق 21 عام للاستفادة من التمويل العيني الخاص بالمركبات.

طريقة الحصول على قرض نفاذ

يتمكن الراغبين من العاطلين عن العمل أو الغير عاطلين التقدم للحصول على التمويل من خلال التسجيل عبر العمل الحر وإضافة كافة المتطلبات الأساسية الخاصة بالتسجيل على سبيل المثال يتطلب تسجيل اسم المستفيدين ورقم الهاتف وكذلك تفعيل حساب أبشر.

المستفيدين من قرض نفاذ

أتاح بنك التسليف (بنك التنمية الاجتماعية) تمويل نفاذ النقدي إلي بعض الفئات في المملكة العربية السعودية علي راسهم المواطنين الذين لا يجدون عمل والغير مستفيدين من تمويلات المملكة، كما شملت أيضا الموظفين بالخدمات التخصصية والذي يقل راتبهم أو دخلهم الشهري عن عشرة الأف ريال سعودي، كما شملت أيضا موظفي النقل التشاركي الذي يقل دخلهم الشهري عن خمسة الأف ريال سعودي.

التقديم على قرض العمل الحر

يستطيع المواطنين التقديم علي قرض العمل الحر من خلال رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية وتسجيل بعض المعلومات والبيانات الهامة والتي تتضمن رخصة القيادة، وشهادة العمل الحر، ورقم الايبان، بالإضافة إلي رقم الهاتف المسجل في منصة ابشر وكذلك رقم الهوية الوطنية.

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