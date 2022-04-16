طريقة حساب الضمان المطور 1443 sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة حساب الضمان المطور 1443، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة احتساب الضمان الاجتماعي المطور، وهذا خاصة من قبل الأشخاص الذين تم قبولهم مؤخرا في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا كما تعرفنا على التحقق من أهلية الضمان المطور 1443، كما يريد أيضا الأشخاص المستفيدين من الضمان المطور معرفة طريقة حساب المبلغ الذي من المفترض أن يحصلوا عليه في الدفعة القادمة وهذا من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين كيفية حساب الضمان المطور، وكيفية التأكد من الدفعة في حسابك في حال نزولها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الضمان الاجتماعي المطور

ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور من أحد أشهر المواضيع التي يتحدث عنها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا منذ أن صدر القرار الملكي بتفعيله بنهاية شهر نوفمبر العام الماضي 2021، حيث تقدم عليه مئات الآلاف من الأسر والأفراد، وهذا ما تابعناه معكم في التسجيل في الضمان المطور.

ويتسائل الكثير من المتقدمين عن موعد نزول الأهلية وطريقة حساب المبلغ المستحق لهم، وهذا ما سنتعرف عليه معكم في هذا المقال فتابعوا معنا.

الضمان الاجتماعي المطور الشروط

وأما بالنسبة لشروط الضمان الاجتماعي المطور فهي أسهل من شروط الضمان الاجتماعي القديم، حيث أصبح الضمان المطور يشمل:

المواطنين السعوديين جميعا سواء العاطلين أو الموظفين بشرط ألا يتجاوز الراتب الحد المانع.

بعض الاستثناءات من الجنسيات الغير سعودية.

وأهم شرط ألا يتجاوز المواطن الحد المانع للاستحقاق من الدخل.

حاسبة الضمان المطور

ويمكنك التأكد من أنك مستحق أم لا عن طريق هذه العملية الحسابية البسيطة:

قم بتقسيم الراتب الخاص بك على 2.

اخصم من حاصل القسمة 1100 ريال.

قم بتقسيم المتبقى على عدد التابعين.

اذا كان حاصل القسمة أقل من أو يساوي 550 ريال فهذا يعني أنك مستحق للضمان المطور.

طريقة حساب الضمان المطور

ويمكنك حساب المبلغ الذي من المفترض أن تحصل عليه في الضمان عن طريق الطريقة التالية:

يحصل الفرد الأساسي على 1100 ريال.

كل تابع له 550 ريال سعودي.

منصة الضمان الاجتماعي المطور دخول

ويمكنك التأكد من المبلغ والاستحقاق الخاص بك بكل سهولة عبر حسابك في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور أو عن طريق النفاذ الوطني.

ثم ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

انقر على تسجيل الدخول.

انتقل إلى الأهلية والاستحقاق.

ستظهر لك الدفعة الجديدة في حالة نزولها وبجاورها الأهلية والمبلغ المستحق.

ويمكنك تقديم اعتراض في حالة اذا كان المبلغ أقل من المبلغ الذي حسبته وترى أنك تستحقه.