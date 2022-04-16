نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرمة الملكية واهم تفاصيل مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم اهم تفاصيل مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان، والتي يتم إصدارها في بيان رسمي من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وتعد هذه المنحة من احدي المبادرات التي تم إطلاقها منذ عدة سنوات لكافة الأسر والعائلات المستفيدة من دعم معاش الضَمان، ويتم صرف المُكرمة المَلكية بهدف إتاحة الفرصة لكلفة الأسر من شراء وتلبية الاحتياجات الأساسية.

حيث يتمكن الفرد من الاطلاع علي تفاصيل المكرمة الملكية من خلال التواصل عبر موقع وزارة الموارد البشرية، واليكم تفاصيل مُكرمة خادم الحرمين لمُستفيدي الضمان الاجتماعي رمضان 1443.

تفاصيل مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان

مكرمة خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتي تناول الكثير من الأفراد الحديث عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضحت وزارة الموارد البشرية أن صرف المكرمة للمستفيدين بلا قيود ولا تعقيدات لهم، وانه لم يحدد موعد ثابت لصرفها للمستفيدين، حيث أن مبالغ المكرمة الملكية يتم صدورها في بيان رسمي من قبل خادم الحرمين الشريفين سمو الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” وفي ذلك الوقت يتخذ قرار المكرمة الملكية 1443، وقرار العفو عن السجناء، ثم يتم إعلان الوزارات المسؤلة عن ذلك لتنفيذ الأوامر الملكية.

قيمة المكرمة الملكية 1443

هذا وقد كشفت الوزارة أن قيمة مبالغ المكرمة الملكية تختلف من شخص وحتي شخص أخر، وان الحد الأقصى لها بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة هو 3000 ريال سعودي، ويصرف لـ رب الأسرة 1000 ريال ولكل معال 500 ريال سعودي، أما عن الفرد المستقل فيتم صرف 1000 ريال له وذلك لمن يسكن بمفرده، وتنتظر الكثير من الأسر تاريخ إيداع المكرمة والتي يتم صرفها بموجب مراسيم ملكية، حيث من المتوقع صرفها ف الأيام القليلة القادمة ونستمر في المتابعة للاطلاعكم علي أي أخبار تتعلق بتاريخ دفع مكرمة الضمان الاجتماعي.

طرق الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443

يتثنى لكافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الدخول لموقع وزارة الموارد والاستعلام عن المكرمة، وذلك في حالة صدورها رسمياً:

تسجيل الدخول من خلال متصفح الانترنت إلي موقع وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول للصفحة الرئيسة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التوثيق المسجل به في منصة ابشر، ثم قم بالنقر علي أيقونة الدخول.

الضغط على الاستعلام عن المكرمة الملكية.

قم بكتابة رقم السجل المدني.

إدخال رقم الضمان الخاص بك.

كتابة رمز التحقق المرئي، ثم الموافقة علي الشروط والأحكام.

أخيراً النقر علي أيقونة استعراض.

الآن يتم عرض صفحة بها حالة المستفيد من المكرمة وتفاصيل الأهلية.

وهنا وصلنا إلي نهاية السطور القليلة التي تناولنا بها تفاصيل مكرمة خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان الاجتماعي “المكرمة الملكية 1443” كما وضحنا طرق الاستعلام عن مكرمة الضمان وذلك عند الإعلان عنها بأمر ملكي.