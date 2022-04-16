الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يبحثان ملفي اليمن وأوكرانيا

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عددا من الملفات الثنائية والدولية الملحة، منها النزاعات في اليمن وأوكرانيا.
وأوضح بيان للرئاسة الروسية، اليوم السبت، أن بوتين والأمير محمد بن سلمان استعرضا خلال المكالمة، التي جرت بمبادرة من الجانب السعودي، المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري، وأعربا عن سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة بين الدولتين.
وأشاد الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، وفقا للبيان، بالعمل المشترك الجاري ضمن إطار تحالف “أوبك+” بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف البيان أنه تم تبادل الآراء إزاء عدد من الملفات المطروحة على الأجندة الدولية، منها الوضع حول أوكرانيا والتسوية في اليمن.
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