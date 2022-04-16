زاخاروفا: الجيش الروسى لديه وثائق حول البرنامج البيولوجى العسكرى لأمريكا

وقالت زاخاروفا، خلال حوارها مع قناة "روسيا اليوم"، إن العملية العسكرية الخاصة التى تنفذها القوات الروسية فى أوكرانيا أدت إلى اكتشاف هذه الوثائق التى تسلط الضوء جزئيًا على البرنامج الذى تنفذه وزارة الدفاع الأمريكية فى الأراضى الأوكرانية.
وأوضحت متحدثة الخارجية الروسية، أن الوثائق التى توجد حاليا بين أيدى القوات الروسية، تكشف هذا البرنامج البيولوجى والبحوث التى أجريت فى إطاره لدراسة الأمراض الخطيرة بشكل خاص، والمكونات المحتملة للأسلحة البيولوجية، وكذلك الطرق المحتملة لانتشارها الوبائى.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن ما تم اكتشافه حتى الآن نتيجة للعمل الذى جرى تنفيذه "يجعلنا نعتقد بأن جزءا كبيرًا من المعلومات حول البرنامج المذكور للجيش الأمريكى لا يزال مخفيًا عن المجتمع الدولى".
وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكى، فيكتوريا نولاند، كشفت يوم 9 مارس الماضى، خلال جلسة استماع فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، عن جهود واشنطن لمنع بعض المواد فى المعامل البيولوجية الأوكرانية من "الوقوع فى أيدى القوات الروسية".
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