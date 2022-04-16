ARAMCO أسعار البنزين الجديدة اليوم 16/4/2022 بالمملكة لشهر أبريل تطبيق التسعيرة الجديدة

شركة أرامكو أكبر شركات المملكة العربية استخراجًا للبترول، ومن أكبر الشركات على مستوى العالم، حيث أن المملكة العربية السعودية واحدة من دول الخليج التي تعمل على استخراج البترول وتصديره للخارج، وتقوم دول عربية كثيرة باستيراد البترول من داخل المملكة العربية السعودية، حيث هي من أكثر الدول استخراجًا للبترول، وتعتمد بشكل كبير على تصدير البترول، وبعد الحرب الكبيرة التي قامت في نهاية شهر فبراير الماضي بين روسيا وأوكرانيا، وقررت دولة روسيا بعد تصدير أي شيء خارجها للدول الأخرى، بسبب مساندة الدول الدولة أوكرانيا ضد روسيا، لذلك وقف الاستيراد والتصدير والتعامل مع الدول الأخرى، وواجهت المملكة العربية السعودية ضغط من الدول الأخرى، وخصوصًا الدول التي يكون اقتصادها كبير مثل أمريكا، اليمن، بالضغط على المملكة العربية السعودية لتصدير كميات كبيرة من البترول قبل زيادة أسعار البترول، ونقص البترول في العالم نتيجة عن امتناع روسيا من تصديره.

تعديلات شركة أرامكو في أسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية

تقوم شركة أرامكوا كل شهر بإصدار بيان بأسعار البترول الجديدة، ويكون هذا البيان في اليوم العاشر من كل شهر، ويتم بدء العمل بالأسعار الجديدة المعلن عنها بداية من اليوم الحادي عشر من الشهر، وتم التعديل في أسعار البترول يوم عشرة من شهر ابريل 2022 بالأسعار الجديدة، والتي لوحظ فيها بثبات في أسعار جميع أنواع البنزين ومشتقات البترول لما حدث من تغير ومقابلة أزمات مالية، وارتفاع ملحوظ في الأسعار على المستوى المحلي، ومن المتوقع زيادة الأسعار في الأشهر القادمة، نتيجة عن الحريق الذي حدث في شركة أرامكو في شهر مارس، والذي أدى إلى تسبب خسائر كبيرة للشركة، وقد تعمدت جماعة الحوثيين بضرب شركة أرامكو تهديدًا للمملكة حتى تقوم باستخراج وتصدير كميات كبيرة من البترول.

أسعار البنزين الجديدة لشهر ابريل 2022

تم تعديل الأسعار وبدء العمل بها من الأسبوع الثاني من شهرابريل الحالي، وسيتم العمل بها حتى يوم عشرة من شهر مايو المقبل 2022، حتى يتم إصدار البيان الجديد لشهر مايو والأسعار كالتالي: