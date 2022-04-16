رقم الراجحي 24 ساعة خدمة العملاء للإستفسار المجاني 1443

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عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رقم الراجحي 24 ساعة خدمة العملاء للإستفسار المجاني على محرك البحث “جوجل”، ويُعد بنك الراجحي أحد أبرز البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدمات تمويلية مميزة تناسب فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي، وقد بدأ نشاط البنك عام 1957م ومستمر حتى الآن ووصل عدد فروعه إلى ما يقرب من 500 فرع منتشر في كل مدن ومناطق المملكة، وقد اهتم البنك بأن يكون له خدمة عملاء مميزة للرد على كافة استفسارات وشكاوي عملائه على مدار اليوم لمدة 24 ساعة، ومما لا شك فيه أن خدمة عملاء أي مؤسسة هي أحد أهم أسباب نجاحها ومن هنا حرص بنك الراجحي على أن يكون فريق خدمة العملاء الخاص به مميز ليكسب رضا عملائه، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي للإستفسار المجاني كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، فإلى نص المقال.

رقم الراجحي 24 ساعة خدمة العملاء

يريد العديد من المواطنين السعوديين من عملاء بنك الراجحي التواصل مع خدمة العملاء للإستفسار أو تقديم شكوى، ويُمكنهم التواصل مع فريق خدمة العملاء على مدار 24 ساعة عن طريق الارقام التالية:

أولاً أتاح البنك رقماً موحداً للتواصل معه وهو +966920003344، أو الرقم 920000084.

ثانياً وأتاح أيضاً لعملاء التميز رقماً للإتصال وهو 8001248880.

ثالثاً عن طريق رقم الواتساب 920003344.

وبإمكانك استخدام هذه الأرقام للتواصل مع البنك سواء كنت داخل المملكة أو خارجها وسيتم الرد عليك بشكل سريع

رقم دعم الراجحي للعملاء الجدد

وقد اهتم بنك الراجحي بأن يكون هناك أرقام خاصة للتواصل مع العملاء الجدد داخل وخارج المملكة، ولهذا خصص أرقاماً للتواصل معه وهي 8001241222، أو الرقم 00966114603333 خارج البلاد، ويرجع هذا إلى حرص البنك على جذب أكبر عدد من العملاء وتوسيع قاعدة عملائه.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم ونرجو أن يلقى إعجابكم، ويُمكنكم الآن التواصل معنا والإستفسار عن أي سؤال فقط اترك سؤالك بالأسفل بالتعليقات وسنرد عليكم في أسرع وقت ممكن