نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد عبر منصة متي فى الكويت meta.e.gov.kwt لنظام حجز المواعيد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد عبر منصة متي أطلقت الحكومة الكويتية، عبر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، المنصة على أساس موعد للتأكد من اتباع التعليمات الوقائية الهادفة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد عند استلام الين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية للوصول إلى غالبية السكان والمقيمين.

رابط حجز موعد عبر منصة متي فى الكويت meta.e.gov.kwt

يعد إجراء المواعيد مسبقًا من خلال منصة ماثيو شرطًا لزيارة أي هيئات أو مؤسسات حكومية في دولة الكويت، ويجب على المستلم تقديم معلومات الموعد عند بعض جوانب حجز المواعيد من خلال منصة متى.

يمكننا تحديد موعد باستخدام منصة “متى” بالطريقة التالية:

قم بزيارة المنصة عندما يكون “ من خلال الموقع الرسمي ” واضحًا ومباشرًا.

” واضحًا ومباشرًا. لتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي، اتبع الخطوات أدناه.

انقر فوق الزر “بحث عن الخدمات” في القائمة اليسرى.

انقر فوق تصنيف الخدمات في علامة التبويب المؤسسة المطلوبة.

اختر الخدمة الصحيحة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

استفسر عن تفاصيل النظام الأساسي كلما أمكن ذلك.

عندما يقوم المواطنون والمقيمون بتوفير البيانات للمنصة،

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.

حدد “مواعيدي” من القائمة اليسرى.

يحتوي الجدول على مزيد من المعلومات حول التواريخ.

سجل لحضور اجتماعات الحكومة على ماتا

تحديد موعد على منصة متى

الوصول إلى منصة في أي وقت لجدولة المواعيد “ من خلال الموقع الرسمي “.

“. للتسجيل كمستخدم جديد، انقر فوق الارتباط تسجيلا كمستخدم جديد.

في الحقل المتوفر، أدخل رقم التعريف المدني.

أدخل الرقم التسلسلي لبطاقة الهوية المدنية الخاصة بك.

أدخل معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.

بعد مراجعة المعلومات، انقر فوق تسجيل.

أدخل رمز التحقق المطلوب من النظام.

أنشئ كلمة مرور جديدة وقم بتأكيدها.

في شاشة التأكيد، انقر فوق رمز التأكيد الأزرق.

بالإضافة إلى ذلك، اقرأ الرابط لحجز موعد ضمان اجتماعي عبر الإنترنت في الكويت. pifss. gov. kw

تحديد موعد عن طريق تسجيل الدخول

يمكن للمواطنين والمقيمين في الكويت التسجيل في الاجتماعات الحكومية باستخدام منصة ماتا بالطرق التالية.

قم بزيارة المنصة عندما يكون “ من خلال الموقع الرسمي ” واضحًا ومباشرًا.

” واضحًا ومباشرًا. أدخل الرقم المدني للمستفيد.

أدخل كلمة مرور الحساب.

لتسجيل الدخول، انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

ابدأ باستخدام الموقع وجدولة المواعيد.

تسجيل الدخول إذا نسيت كلمة المرور

إذا نسيت كلمة مرورك، فاتبع هذه الخطوات لاستعادة الوصول إلى Matta .

. الوصول مباشرة إلى المنصة عبر الموقع الرسمي “.

لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، انقر فوق الرابط نسيت كلمة المرور الخاصة بك.

في الفراغ، قم بتوفير رقم التعريف المدني.

أرسل النموذج بالنقر فوق زر الإرسال الأزرق.

قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك باتباع التعليمات.

سجّل الدخول باستخدام كلمة المرور المنشأة حديثًا.

المنصة ما هو أفضل وقتا لتحديد موعد مع وزارة الداخلية؟

لا يمكن للمقيمين والمقيمين ترتيب اجتماعات مع وزارة الداخلية الكويتية من خلال منصة ماتا؛ بدلا من ذلك، يجب اتخاذ التدابير التالية.

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

في شريط القائمة، انقر على نظام المواعيد.

من القائمة المنسدلة، حدد القطاع أو الخدمة.

في الحقل المتوفر، أدخل رقم التعريف المدني.

تحديد الفئة واختيار نوع التطبيق المناسب.

من القوائم المنسدلة، حدد نوع المعاملة.

تحديد المحافظة ومن ثم مكان المعاملة.

عند الانتهاء، انقر فوق الزر” إدخال البيانات “.

أدخل الاسم الأول والأخير لمقدم الطلب، بالإضافة إلى رقم هاتفهم.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني لمقدم الطلب.

اختر التاريخ المناسب من قائمة المواعيد.

للتأكيد، انقر على أيقونة حجز الموعد.

حدد موعدًا مع وزارة التجارة الكويتية للذهاب للتسوق

يمكننا تحديد موعد جديد للتسوق التعاوني عبر موقع وزارة التجارة الكويتية. على منصة Wann، هذه الخدمة غير متوفرة. توضح الإجراءات أدناه كيفية تحديد مواعيد التسوق مع وزارة التجارة.