نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة زكاة الفطر 2022 في السعودية وفقًا لإعلان دار الإفتاء بالمملكة في المقال التالي
قيمة زكاة الفطر 2022 في السعودية ، شهر رمضان يعرف باسم شهر الخير، لأنه يأتي محملًا بالكثير من الخير سواء في العبادات أو إخراج الصدقات، وبالطبع زكاة الفطر التي أمرنا الله بها، حيث تعتبر فرصة لتنقية النفوس ولمساعدة الآخرين وتحقيق المساواة، لأن الهدف من اخراج زكاة عيد الفطر هي تلبية احتياجات الأشخاص الذين لا يستطيعوا تلبيتها في هذا الشهر المبارك، لذا لم يحدد وقت محدد لإخراجها يمكن مع بزوغ الفجر في شهر رمضان إخراجها وحتى قبل أداء صلاة العيد، ولكن ما هي قيمتها وكيف يتم حسابها، هذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال الذي سنتعرف فيه عن القيمة السليمة للزكاة هذا العام في السعودية.
زكاة عيد الفطر المبارك
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، واجب على كل مسلم بالغ عاقل، ولكن تختلف زكاة الفطر كليًا عن الزكاة التي يمكن إخراجها طوال العام، فهي نفحة أخرى من نفحات الله عز وجل لنا في الشهر المبارك، فرصة نستطيع بها التقرب إلى الله عز وجل، والمثول لأوامره ومساعدة المحتاجين والفقراء.
- وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم بالغ، بلغ ماله النصاب، أي يمتلك ما يزيد عن حاجته وعن ديونه.
- وأيضًا يجب على المسلم المسئول سدادها لأبنائه و للأزواج والزوجات والأشقاء والأقارب ايضًا يمكن إخراج الزكاة عنهم.
- كما أن لها أجر عظيم في الإسلام وفقًا لما جاء عن الشافعية، والمالكية، والحنابلة.
- ولقد ورد في مذهب الشافعية أنه يحرم إخراج الزكاة بعد غروب شمس أو أيام العيد إلا بعذر.
- ويجوز إخراج الزكاة من أول يوم في رمضان، ويتم تحديد قيمتها من قَبل علماء الدين ودار الفتوى.
قيمة زكاة الفطر 2022 في السعودية
يتم تحديد قيمة الزكاة بحسب متطلبات الغذاء اليومية للشخص الواحد في رمضان، ووفقًا لهذا لقد أعلمت دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية أن مقدار زكاة الفطر 2022 لهذا العام 1443 هـ، للفرد الواحد جاءت بقيمة:-
- 3 كيلو من الأرز، 2000 جرام من الحمص.
- 2100 جرام من العدس، 2040 جرام من القمح.
- 2000 جرام من الدقيق، 1640 جرام من الزبيب.
- ولقد قدرت بأن الزكاة ستكون 25 ريال سعودي للفرد الواحد.
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