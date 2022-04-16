عاجل- روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطانى إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها أدرجت رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ووزيرى الخارجية والدفاع البريطانيين فى قائمة الممنوعين من دخول روسيا، وذلك ردًا على العقوبات البريطانية الموقعة على موسكو.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال بيان الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، والتى شملت فرض عقوبات ضد كبار المسؤولين فى روسيا، تم اتخاذ قرار (ردا على العقوبات البريطانية ضد روسيا) بضم أعضاء بارزين فى الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية فى قائمة الحظر الروسية". وأضاف البيان الذى نشر على الموقع الإلكترونى للخارجية الروسية، أن القائمة "تتضمن أسماء بالرعايا البريطانيين الذين منعوا من دخول أراضى روسيا، ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس". كما أشار البيان إلى أن القائمة تتضمن أسماء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريشى سوناك، ووزيرة الداخلية بريتى باتيل.

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