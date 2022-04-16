الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمنى فى القدس

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادرعن المتحدث باسم جوتيريش، نشرته دائرة إعلام الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمى صباح اليوم السبت، "يجب أن تتوقف الاستفزازات فى حرم القدس الآن لمنع المزيد من التصعيد، كما نكرر الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الراهن فى الأماكن المقدسة فى القدس واحترامه".
وأضاف البيان "أن المنسق الخاص للأمين العام لعملية السلام فى الشرق الأوسط على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين والأطراف من أجل تهدئة الوضع".
وجدد الأمين العام التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية بحسب البيان.
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