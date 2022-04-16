موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة نصف نهائي كأس الاتحاد

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي تجمع فريق ليفربول ضد مانشستر سيتي في الطرف الأول للدور قبل النهائي من البطولة التي تشهد غداً مباراة أخرى تجمع فريق تشيلسي ضد كريستال بالاس على نفس المعلب، حيث تتنافس الفرق الأربع على الحصول على اللقب الذي يحمله فريق ليستر سيتي بعدما تمكن من الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية الموسم الماضي بهدف دون رد سجله تليمانس، بينما ليفربول يمتلك سبع ألقاب للبطولة آخرها حققه عام 2006، ولم يتمكن من بلوغ النهائي منذ موسم 2012، بينما مانشستر سيتي يمتلك ست ألقاب آخرها حققه عام 2019، وسينطلق موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي ضد ليفربول من جديد بعد أن التقيا منذ أيام في الدوري الإنجليزي في مباراة قوية أقيمت على ملعب الاتحاد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، خحيث تقدم دي بروين مبكراً للسيتي قبل أن يعادل جوتا النتيجة سريعاص لليفربول، وقبل نهاية الشوط الأول تقدم جابريل خيسوس من جديد لأصحاب الأرض، قبل أن يتمكن ماني من استغلال تمريرة صلاح ليسجل التعادل في بداية الشوط الثاني ليبقى الحال بين الفريقين كما هو بتواجد السيتي على صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الريدز، بعد أن تكررت نتيجة مباراة الذهاب بينهما التي أقيمت على ملعب آنفيلد معقل الريدز في الجولة السابعة من البريمرليج وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق سجلهما ماني وصلاح للريدز، بينما سجل فودين ودي بروين للسيتيزن.

ليفربول تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي في كأس الاتحاد بتمكنه من تخطي نوتنغهام فورست في الدور ربع النهائي بصعوبة بانتصاره بهدف دون رد سجله جوتا، ويأمل رفاق كلوب في الفوز على السيتي والعودة للانتصارات من جديد بعد التعادل الأخير مع بنفيكا على ملعبه بثلاثة أهداف لكل فريق ليتمكن رغم ذلك من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليلاقي فريق فياريال الأسباني، بينما مانشتسر سيتي تمكن من بلوغ قبل النهائي بكتساح مضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، والفريق في آخر مبارياته تعادل في مباراة مثيرة خارج ملعبه ضد أتلتيكو مدريد سلبياً ليتأهل لنصف نهائي التشامبيونزليج لملاقاة ريال مدريد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

السبت 16 أبريل 2022.

4:30 توقيت مصر وليبيا والسودان.

5:30 توقيت مكة المكرمة وفلسطين، والعراق، الأردن، سوريا، اليمن، قطر، والبحرين.

3:30 توقيت الجزائر.

2:30 توقيت المغرب.

6:30 توقيت سلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول