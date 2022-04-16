منصة سلفة شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة منصة سلفة اتاحت العديد من التمويلات الميسرة للمواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال إتمام عملية التسجيل في منصة سلفة وإتباع الخطوات والإجراءات التي نوضحها إليكم من خلال موقع ثقفني، كما أكدت منصة سلفة علي العديد من الشروط اللازم اتباعها في المتقدمين للحصول علي التمويل الشخصي السريع، كما نوضح لكم الطريقة الصحيحة للحصول التمويل.

حيث يرغب الكثيرون من أبناء الوطن السعودي الحصول على تمويل سلفة السريع نظراً للمزايا المتعددة التي يقدمها التمويل والتي من أهمها توافقه مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى سرعة الحصول على التمويل.

منصة سلفة توضح شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع

أصبح الآن بإمكان كل مواطن ومواطنة سعودية الحصول علي تمويل شخصي سريع دون الحاجة إلي تحويل الراتب من خلال منصة سلفة وذلك وفقاً لعدة شروط يجب توافرها وهي كالتالي:

يجب أن المتقدم للحصول للحصول على السلفة سعودي الجنسية.

ينبغي أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب أن يكون الراتب الشهرى للمتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي من أجل الإستفادة من التمويل.

أن لا تقل الفترة الزمنية لخدمة الراغب فى الحصول على التمويل فى العمل عن 6 أشهر.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة

تتزايد عمليات البحث من قبل المواطنين السعوديين علي طريقة الحصول علي تمويل شخصي سريع وذلك من إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع سلفة الإلكتروني.

الإلكتروني. النقر علي طلب التقديم.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

القيام بالضغط علي حفظ البيانات والضغط إرسال.

الرقم الموحد لمنصة سلفة

يتميز تمويل سلفة بالعديد من المزايا والتى من أهمها المرونة في السداد بالإضافة إلي أنه متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يمكنك الإستعلام عن التمويلات المتاحة من سلفة عبر الإتصال بخدمة العملاء برقم (920000327) حيث من المقرر في حال تقديم الطلب للحصول علي التمويل أن يتم دراسة الطلب والإعلان عن الموافقة أو الرفض خلال أيام قليلة، كما أوضحت منصة سلفة عن أسرع تمويل كاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للمواطنين.

طريقة التسجيل في منصة سلفة

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة والتسجيل كعميل جديد.

كعميل جديد. تسجيل البيانات الشخصية والمعلومات والتي تشمل رقم الهوية الوطنية وقيمة المبلغ المراد الحصول عليه بالإضافة إلي تحديد المدة المطلوبة للسداد، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

مميزات تمويل منصة سلفة

تقدم منصة سلفة التابعة إلى مؤسسة النقد العربي أحدي المنصات التي تقدم تمويلات جديدة إلي العملاء وتأتي من تلك المميزات والضوابط التى توفرها منصة سلفة كالتالي:

تقديم تسهيلات كبيرة فى عملية سداد الأقساط.

توفير الإستقرار المالي للعملاء.

عدم الحاجة إلى تقديم ضمانات أو تحويل الراتب.

يحق إلي المستفيدين من التمويل سداد أقساط السيارات أو سداد الحوائج.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على تمويل شخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب.

تمويل بهامش ربح منخفض فى حالة الحصول على التمويلات الشخصية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل والحصول على التمويل

يلزم من الراغبين فى الحصول على التمويل السريع من منصة سلفة فتح حساب فى المنصة الإلكترونية والتى يمكنك التعرف عليها عبر رابط منصة سلفة الجديد، وبعدها تقديم صورة البطاقة الشخصية أو صورة الهوية الوطنية، كما يحب ملئ النموذج الخاص بالتمويل.

الى هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح هذا التقرير حول منصة سلفة شروط الحصول علي تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب.