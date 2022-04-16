نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لشهر رمضان 1443 راتب أبريل 2022 وشروط الاستحقاق sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محرك البحث جوجل عن موعد صرف الدعم السكني لشهر رمضان 1443 راتب شهر أبريل 2022، وذلك مع اقتراب موعد نزول الدعم السكني، ويعد برنامج سكني من أهم البرامج التي تساعد الأسر داخل المملكة العربية السعودية على الحصول على سكن مناسب، حيث تقدم وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية السعودي تسهيلات تمويلية كبيرة للراغبين في تملك سكن مناسب، وذلك وفق شروط وضوابط تم وضعها من قبل وزارة الإسكان لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير حياة كريمة لمواطنيها، لذلك تعمل دائماً على تقديم الدعم اللازم لهم من خلال برامج الدعم والحماية الاجتماعية الكثيرة، ومن هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وبرنامج الدعم السكني، ويتم التسجيل للحصول على دعم سكني إلكترونياً من خلال زيارة رابط برنامج سكني الإلكتروني sakani.sa، واتباع خطوات التسجيل بالتفصيل حتى يتم التسجيل بنجاح، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز، لنترك لكم موعد إيداع الدعم السكني لشهر أبريل 2022 راتب شهر رمضان 1443، وما هي شروط استحقاق الدعم السكني ورابط التسجيل.

موعد صرف الدعم السكني لشهر رمضان 1443

قامت وزارة الإسكان بتثبيت موعد نزول الدعم السكني في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية وعند مصادفة يوم الصرف لعطلة رسمية فقد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم، وتم اختيار يوم 24 من كل شهر حتى يتم صرف الدعم قبل صرف الراتب الشهري للموظفين، لذلك من المقرر أن يتم صرف دعم سكني لهذا الشهر رمضان 1443 يوم الأحد بتاريخ 23\09\1443 الموافق 24\04\2022.

عداد نزول الدعم السكني لشهر أبريل 2022

رابط التسجيل في sakani.sa

يتم التسجيل في برنامج سكني إلكترونياً من خلال الدخول على رابط sakani.sa. وتعبئة جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح ودون أخطاء. مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة والنقر على تقديم. وسوف تنظر اللجنة المختصة في الطلب وعند ثبوت استحقاقك للدعم وتوافر الشروط سوف يتم إرسال رسالة لك عبر جوالك تفيد بقبول طلبك.

شروط استحقاق الدعم السكني