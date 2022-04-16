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عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية وطرق التواصل 2022- 1443 مع وزارة الإسكان، التي أطلقت عبر موقع سكني والذي يتيح السعوديين الأراضي السكنية المجانية ومبادرة الدعم السكني التى تحتوي على كل فئات المجتمع بالمملكة العربية السعودية، كما توضح الوزارة الآلية الجديدة للتعرف على مقدار الدعم السكني الجديدة والوحدات السكنية والمشاريع الجديدة التى يستطيع المواطن التقدم والحصول على مسكن ملائم لظروفه المعيشة والذي يأتي ضمن أهداف الوزارة فى خدمة المجتمع بأسره فى ظل الخطة المنوطة لتمكين كافة أطياف الشعب من المسكن وزيادة نسبة التملك فى عام 2030م.

شروط الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية

ضمت الشروط الجديدة لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية المواطنه والتى يقصد بها تمتع المستفيدين من الدعم السكني بالجنسية السعودية، كما ضمت أيضا اعمار المتقدمين والذي لا يحب أن يقل عن خمسة وعشرين عام، فيما شملت أيضا دعم السيدات الأرامل والمطلقات والذي جاء من أهم شروطها أن يمر على زمن الطلاق أو الوفاة للزوج عام على أقصى تقدير للاستطاعة للتقديم بالدعم السكني الجديدة، كما يمكنك الإطلاع على كافة الشروط عبر رابط شروط الدعم السكني الجديدة.

الأراضي السكنية المجانية

ذكرت وزارة الإسكان بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني سكني عن إتاحة الفرصة إلى المستفيدين للحصول على الأراضي السكنية المجانية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسكني والذي يمكنكم الإطلاع على آلية الحصول على الأراضي السكنية المجانية من خلال دعم الأراضي السكنية المجانية وذلك عبر الخدمات التى تقدمها المملكة ممثلة فى وزارة الإسكان والذي يأتي ضمن المخططات السكنية الجديدة.

كما أفاد موقع سكني إمكانية حصول العسكريين على الوحدات السكنية المدعومة من خلال مبادرة دعم العسكريين الجديدة التى تتيح للعاملين بالقطاع العسكري قروض سكنية جديدة بالإضافة إلى التمويلات الرئيسيه، والتى يتمكن من خلال هذه المبادرة على حصول المستفيدين العسكريين على 500 ألف ريال سعودي، وفقاً إلى المعايير الجديدة التى تمت مؤخراً والتي تأتي فى مقدمتها تعليق الدعم الإضافي، طبقاً إلى لائحة الدعم السكني الجديدة.

رقم سكني وزارة الإسكان

حددت وزارة الإسكان السعودية العديد من طرق التواصل مع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من أجل التعرف على تفاصيل اكثر خاصة بالدعم السكني والأراضي السكنية والمجانية، حيث يتم ذلك من خلال الاتصال بالرقم التالي 920033321.

طريقة التسجيل في صندوق التنمية العقارية وموعد الدعم السكني

يستطيع المستفيدين من الدعم السكني التسجيل فى صندوق التنمية العقاري من خلال تطبيق صندوق التنمية العقارية أو من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية أو من خلال أحد فروق الصندوق فى جميع مناطق المملكة، كما يمكنكم التواصل عبر الهاتف 199088، حيث يمكنكم الاتصال بالخط الساخن للاستعلام عن موعد الدعم السكني الذى تم الإعلان من قبل عن تأخيره.

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