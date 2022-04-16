موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب الأهلي بالسلام مباراة الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي اليوم السبت الموافق 16 أبريل 2022 ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تشهد مباريات أخرى في نفس الدور تجمع في أهمها فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعبه مع فريق الوداد المغربي الممثل الآخر للمغرب في البطولة، بينما الأهلي يبقى ممثل مصر الوحيد بها بعد أن ودع الزمالك مرحلة المجموعات، ويأمل حامل اللقب في الموسمين الأخيرين أن يواصل مشواره في البطولة في مهمة لن تكون سهلة بالمرة ضد فريق الرجاء العالمي الساعي للأخذ بالثأر من خسارته في كأس السوبر الإفريقي الماضي ضد الشياطين الحمر، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، والخرطوم.

الأهلي في مهمة صعبة على ملعبه ضد الرجاء ساعياً لتحقيق فوز يساعده في بلوغ نصف النهائي قبل مباراته الصعبة ضد الرجاء في المغرب، ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره في البطولة بعد أن تخطى موسيماني ورفاقه مرحلة المجموعات متواجدين في المركز الثاني في المجموعة التي ضمن صن داونز الجنوب أفريقي الذي تصدر الترتيب، الهلال السوداني، والمريخ السوداني، حيث أنهى ذلك الدورممتلكاً عشر نقاط جمعها من خوض ست مباريات حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مبارتين.

بدأ الأهلي أولى مبارياته بالمجموعات ضد فريق الهلال السوداني على ملعبه وتعادل سلبياً، قبل أن يستضيف فريق صن داونز ويتلقى الخسارة بهدف دون رد، ثم حقق أولى انتصاراته على حساب المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تلقى خسارة أخرى ضد صن داونز بهدف، قبل أن يفوز على المريخ من جديد بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحقق فوز هام في الجولة الأخيرة ضد الهلال بهدف دون رد سجله حسين الشحات ليضمن التأهل لربع النهائي، ويعاني الأهلي من العديد من الغيابات ضد الرجاء بداعي الإصابة بغياب أكرم توفيق، بدر بانون، محمد هاني، وليد سليمان، وعمار حمدي.

الرجاء تمكن من تخطي مرحلة المجموعات متواجداً في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة جمعها من خوض ست مباريات تمكن فيها من تحقيق الفوز في خمس مباريات، وخسر مباراة وحيدة متفوقاً على باقي فرق المجموعة وأقرب منافسيه فريق وفاق سطيف الجزائري الذي تواجد في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وفريق أمازولو، وحوريا الغيني.

موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم

10:00 توقيت مصر.

11:00 توقيت مكة المكرمة.

8:00 توقيت المغرب.

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