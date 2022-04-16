الصين توافق على اختبار لقاحين لمكافحة أوميكرون بعد تفشيه مجددًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية، التابعة لشركة "سينوفارم"، اليوم السبت، أن وحداتها طورت لقاحين مرشحين لمكافحة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، لافتة إلى أن اللقاحين حازا على الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما كجرعات تنشيطية فى هونج كونج.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يخوض العلماء فى أنحاء العالم سباقًا لدراسة جرعات محدثة ضد المتحور أوميكرون، بعدما أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التى أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف فى مجال القضاء على المتحور شديدة العدوى. وفى بيان لها، قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية، إن "اللقاحين المرشحين اللذين يحتوى كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو "مقتول" والمماثلين للقاحى سينوفارم المستخدمين فى الصين سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو 3 جرعات من أحد اللقاحات.

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