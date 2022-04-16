اللجنة الملكية لشؤون القدس تدين اقتحام إسرائيل المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى باعتباره يتعارض مع قيم الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان فى العبادة والعيش بسلام.





وقال كنعان، فى تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من إجراءات خطيرة وحمايتها لما تروج له الجماعات المتطرفة يستهدف تقسيم المسجد الأقصى المبارك والاستيلاء عليه وهدمه لإقامة "الهيكل المزعوم" على أنقاضه، مما يهدد بحرب دينية شاملة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

وأضاف أن ما يجرى فى المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسى، ضد المرابطين والمعتكفين العزل، أمام أنظار العالم الصامت، هى مشاهد وحشية تكشف حقيقة الاحتلال الإجرامى ضد النساء والأطفال والشيوخ والشباب فى فلسطين والقدس.

وشدد على أن هذا النهج الإسرائيلى يشكل تهديدا مباشرا لصلاحية وسلطة المنظمات الدولية التى يفترض بها أن تكون حاضنة السلام والقانون والعدالة فى العالم.

وتابع أن اللجنة الملكية لشؤون القدس "تؤكد أن المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى ومسرى ومعراج الرسول محمد صل اللع عليه وسلم، هو خط أحمر وعقيدة وركيزة فى ضمير وروح أكثر من مليار ونصف مسلم، لا يمكن لهم قبول ما يجرى فيه من جرائم إسرائيلية"، مشددا على "الموقف الثابت والراسخ للأردن شعبا وقيادة صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الذى سيبقى الداعم لأهلنا فى فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات".

ودعا إلى توحيد الصف الفلسطينى والعربى والإسلامى لإنهاء الاحتلال وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.. مطالبا المجتمع الدولى بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحالات تهديد الأمن والسلام الدوليين، والسرعة بفرض العقوبات على إسرائيل أسوة بما يتم اتخاذه ضد كل الدول التى تعارض الشرعية الدولية.

وطالب إسرائيل، إذا أرادت السلام والأمن والاستقرار، أن توقف وتنهى الاحتلال فورا وتلتزم بالشرعية الدولية وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتحترم الوضع التاريخى القائم فى القدس وتمنع جنودها من دخول باحات المسجد الأقصى المبارك.