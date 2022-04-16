نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب ثاني في بنك الراجحي والإستفادة من 5 مميزات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي، التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية من اجل استخدامه في التعاملات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي الذي يتسارع عليه العديد من العملاء نظرا لما يقدمه من خدمات تمويلية إلي المواطنين في المملكة، أضافه إلي توافق هذه القروض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث يقدم بنك الراجحي الكثير من القروض الشخصية التي تناسب كافة أغراض المواطنين.

يعد مصرف الراجحي من أهم المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية والذي تم تأسيسه فى عام 1957 واذ يبلغ راس ماله 25 مليار ريال على يد الشيخ سليمان وأخيه محمد عبد العزيز الراجحي، ومنذ هذا الوقت تم عمل العديد من التحديثات التي جعلت الكثيرون يلتفون حول فتح حساب فى مصرف الراجحي وأيضا الحصول على القروض.

كما يقدم العديد من التمويلات مثل تمويل السيارات والتمويلات العقارية، كما يعفي المقترض من سداد قيمة القرض في حالة حدوث له أعاقه أو عجز تسبب في عدم قدرته على مواصلة عمله، مزايا كثيرة يقدمها مصرف الراجحي إلي المقترضين، لذا نسعى جاهدا عبر موقعكم ثقفني توضيح آلية فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي.

فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

الدخول على موقع مصرف الراجحي. الضغط على كلمة (فتح حساب). تسجيل البيانات المطلوبة والتي تحتوي على (نوع الهوية الوطنية، رقم الجوال، رقم الإقامة، البريد الإلكتروني، اللقب، الدخل الشهري). التحقق من الرمز المرئي. الضغط علي كلمة التالي. تسجيل باقي البيانات. القيام بالضغط علي تقديم الطلب.

مميزات فتح حساب في بنك الراجحي

يتمكن العميل من فتح حساب في مصرف الراجحي عبر الأنترنت.

عبر الأنترنت. تحديد الفرع الأقرب له للتعامل معه في الفروع الكثيرة في المملكة العربية السعودية.

إمكانية التسجيل في خدمة المباشر التي تقدم العديد من المزايا البنكية.

سهولة التحويل والإيداع الداخلي والاستفادة ببطاقة الصراف الآلي.

سداد قيمة المدفوعات والفواتير.

إمكانية إصدار بطاقة فيزا عبر أجهزه الخدمة الذاتية.

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

تقديم صورة بطاقة الإقامة للمقيمين من دول مجلس الخليج العربي. تجهيز صورة الهوية الوطنية للسعوديين بشرط أن تكون سارية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم لفتح حساب عن 15 عام للقصر. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام للشباب. تقديم رقم الجوال الخاص بالمتقدم بشرط أن يكون الرقم مسجل بأحدي شركات الجوالات السعودية باسم المستفيد. وضع العنوان الوطني. ضرورة أن يكون المتقدم لديه حساب في منصة أبشر الإلكترونية.

المستندات المطلوبة في بنك الراجحي لفتح حساب ثاني

صورة من بطاقة الهوية للفرد المتقدم لفتح الحساب.

تقديم صورة من بطاقة الائتمان.

تقديم جواز السفر إذا كان المتقدم من أبناء الخليج العربي.

رابط مصرف الراجحي

يتمكن المواطنين السعوديين وأبناء الخليج العربي تحميل تطبيق الراجحي علي الجوال والايفون بعد الإعلان عن التطبيق الجديد والاستفادة من الخدمات والمزايا الجديدة.

رقم بنك الراجحي

يتمكن المواطنين السعوديين وأبناء الخليج العربي التواصل مع بنك الراجحي من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

الاتصال بالرقم المجاني للجوالات (8001248880).

الرقم الموحد للعملاء الجدد (8001241222).

الرقم المصرفي 920003344(966+).

ونوجه عناية القراء الكرام أن بنك الراجحي يعمل علي مدار الساعة لخدمة جميع العملاء حتي أثناء أيام العطلات الرسمية والأسبوعية للبلاد، كما يمكنك الاتصال من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

خطوات الحصول علي قرض من بنك الراجحي أون لاين

الدخول علي الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي. الضغط على تسجيل الدخول. اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة بعد تسجيل الدخول. تحديد المصرفية الشخصية. الضغط علي التمويل الشخصي وطني. تسجيل كافة البيانات الشخصية والتي تشمل (الاسم، العمر، الجنسية، رقم الهوية الوطنية). كتابة البيانات المالية، ثم تسجيل بيانات التواصل. توضيح إذا كان لديك حساب ثاني في بنك الراجحي. أرفاق كافة المستندات المطلوبة.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي بكرت العائلة يتطلب من المتقدم بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها، على جانب آخر أتاح بنك الراجحي آلية فتح حساب للأطفال ما دون 18 عام، حيث يتطلب في هذه الحالة ذهاب الواصي والطفل إلي البنك.

وصلنا معكم إلي ختام شرح فتح حساب ثاني في بنك الراجحي والإستفادة من 5 مميزات جديدة.