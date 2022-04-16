الضمان الاجتماعي المطور الجديد يعلن تحديثات بشأن المستندات المقدمة عند التسجيل للمستفيد تفاصيل

الضمان الاجتماعي المطور الجديد، دائماً محل بحث وأخباره تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المستفيدين منه وهم بالملايين، مؤخراً أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تحديثات جديدة للمستندات المقدمة خاصة بسكن المستفيد، وأشارت الوزارة أنه على المستفيد تقديم ما يثبت السكن في العقار، وعند عدم وجود إثباتات للملكية يمكنه تقديم إيصال خدمات مثل فاتورة الكهرباء، باسم المستفيد، أو أي مستند يفيد إقامة المستفيد في العقار المسجل بطلب الحصول على الدعم.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم والمطور، فالضمان الاجتماعي القديم يصرف في موعده بشكل دوري وهو في الأول من كل شهر هجري، ويمكن متابعة كافة أخبار الضمان من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهي المصدر الموثوق به لجميع أخبار الضمان من مواعيد صرف وتسجيل وتعليمات جديدة.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون سعودي الجنسية مقيم بصورة دائمة داخل الأراضي السعودية. لا يقل الدخل المحتسب للفرد المستقل عن الحد الأذني المحتسب للمعاش وهو 110 ريال لرب الأسرة 550 للتابع. تقديم جميع الخدمات من صحة وتعليم للأبناء. يجب أن لا يكون يمتلك أصول ذات قيمة عالية من أراضي أو عقارات. ذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا. ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة. ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

ألية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa .

. أنقر على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

أنقر على أيقونة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443.

قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها بدقة.

الموافقة على الشروط العامة والأحكام بعد الإطلاع عليها جيداً ومعرفتها ثم أنقر إرسال.

عداد تنازلي لصرف الضمان شهر إبريل 2022

الضمان المطور الجديد

يمكنك أحتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، عن طريق مجموع الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة، ثم خصم 50% من قيمة الدخل الكلي، يستثنى برامج المساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة، ثم يقارن مجموع الدخل مع الاستحقاق الشهري المعتمد 1100 ريال للمستفيد الرئيسي 550 للتابع.