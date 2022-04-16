طريقة سهلة وسريعة لعمل الكنافة بالتمر في المنزل خطوة بخطوة وبطعم لذيذ

طsالكنافة احلى الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الناس، والتي تعتبر من أهم الحلويات التي اعتدنا على تناولها في شهر رمضان، وتختلف طرق عمل الكنافة، وحشوها بشكل كبير، وأصبح هناك العديد من النكهات التي قد ظهرت في الفترة الماضية والتي أصبح لها شعبية كبيرة عند الناس مثل الكنافة بالمانجة والتمر وغيرها الكثير، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل الكنافة بالتمر اللذيذة، والمفيدة جدًا للجسم، تابعو معنا المقال لمعرفة الخطوات والمكونات.

طريقة عمل الكنافة بالتمر في المنزل

بخطوات بسيطة وغير مكلفة جهزي الكنافة اللذيذة بالتمر التي يحبها الأطفال، والكبار واستمتعوا بالطعم المختلفة الجميل، وخطوات التحضير كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كيلو من التمر.

كوب من السمن الذائبة أو زبدة.

كوب من السكر البودرة.

مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوب من المياه.

ملعقتين من عصير الليمون.

كيس فانليا.

طريقة التحضير

احضري الكنافة، ثم قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا.

ضعي الكنافة في وعاء، وصبي عليها الزبدة أو السمن الذائبة.

قومي بفرك الكنافة بها جيدًا حتى تمتليء كل الكنافة بالسمن.

بعد الانتهاء قومي بتجهيز العجوة، وإخراج النواه منها، ثم قومي بتسخين العجواه مع ملعقة من السمن حتى تسيح بعض الشيء وتتجانس مع بعضها.

اتركي العجوه بعد ذلك جانبًا.

احضري صينية مناسبة الحجم.

إدهني الصينية بالسمن، قم ضعي نصف كمية الكنافة بعد فركها في الصينية وتوزيعها جيدًا.

أضيفي بعد ذلك طبقة من العجوة حتى تغطي وجه طبقة الكنافة.

أضيفي الطبقة الأخرى من الكنافة إليها.

ساوي الطبقة بيدك جيدًا، ثم قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

اتركي الصينية حتى يتغير لونها من الاسفل ومن الاعلى، وتصبح لونها ذهبي.

اخرجي الصينية من الفرن، ثم قومي بصب الشربات الثقيل الذي قد تم تجهيزه.

اتركي الكنافة حتى تبرد بعد ذلك قليلًا، ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل شربات الكنافة