نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي يقدم بأقل راتب تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي وعلى فترة سداد حتى 5 سنوات في المقال التالي

يقدم بنك الراجحي العديد من تمويلاته المتنوعة والمختلفة لكافة المواطنين بالمملكة وخاصة في ظل الظروف الراهنة من غلاء زائد فى الاسعار وتعثر فى سداد الديون للكثير من المواطنين والذي ترتب على موجة الغلاء وزيادة الانفاق على الاسر وتلبية احتياجات افراد الاسر، ويقدم مصرف الراجحي تمويل يصل الى 2 مليون ريال بشروط بسيطة وميسرة للغاية وسوف نوضح هذه الشروط بالمقال ونوضح كذلك اهم مزايا التمويل وكيفية الحصول على التمويل، ويعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، ومن مميزاته أن شروط التمويل قد يكون مناسب لجميع الفئات، ويقدم بنك الراجحي تمويل شخصي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويوجد خدمات كثيرة يقدمها بنك الراجحي للمواطنين السعوديين والغير سعوديين، ومنها طلب التمويل الشخصي عبر الإنترنت بأطول فترة سداد تصل إلى خمس سنين للسعوديين وثلاثة سنين للغير سعوديين. مزايا التمويل الشخصي من بنك الراجحي: يمكن لكل من السعوديين والغير السعوديين الاستفادة من التمويل

إجراءات طلب التمويل تتم بكل سهولة ويسر

ومن مزاياه معدل نسبة سنوي يبدأ من 2.41%.

ويمتاز بأطول فترة سداد تصل إلى 60 شهر للمواطنين السعوديين، و 36 شهر للغير سعوديين.

ومن مزاياه متوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومن اهم مزاياه إمكانية تمويل المواطنين المتقاعدين.

ومن مميزات التمويل حيث يمكننا التمويل عبر تطبيق البنك من المنزل. الشروط الواجب توافرها للحصول على طلب تمويل من بنك الراجحي: يكون عمر المتقدم بحد أقصى 60 عام في حالة إنه كان من الموظفين العاملين في مختلف القطاعات، ويكون بحد أقصى 70 عام للأشخاص المتقاعدين.

أن يكون دخل الشخص المتقدم بحد أدنى 2000 ريال سعودي للأشخاص الموظفين، و 1900 ريال للمتقاعدين.

ويشترط للحصول على التمويل أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى البنك. خطوات التقديم على طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لبنك الراجحي .

اختيار أيقونة التمويل الشخصي

الضغط على أيقونة فتح حساب أعلى الصفحة.

ثم تقوم باختيار تخطي إلي خدمة فتح الحساب على الموقع.

ثم تقوم بقراءة جميع الشروط والأحكام جيداً.

ثم بعد قراءة جميع الشروط تقوم بالموافقة عليها.

ثم تقوم بملء وكتابة جميع البيانات المطلوبة مثل الجنسية والدخل الشهري وغير ذلك.

ثم تنتظر بعد تلك الخطوات حتى يتم الموافقة على تقديم الطلب. عمر شويل - جدة بنك الراجحي يقدم بأقل راتب تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي وعلى فترة سداد حتى 5 سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك الراجحي يقدم بأقل راتب تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي وعلى فترة سداد حتى 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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